UBL大專棒球聯賽迎接新賽季！公開一級25日臺東開打

114學年度大專棒球聯賽（UBL）即將點燃戰火。（圖／運動部提供）





114學年度大專棒球聯賽（UBL）即將點燃戰火，運動部洪志昌次長在今（17）日開賽記者會鼓勵選手盡情發揮，超越自我。

最受矚目的公開一級預賽將於本（11）月25日在臺東及高雄開打，複賽將於嘉義市立棒球場舉行，經過預賽與複賽階段的激烈角逐後，冠軍將於明（115）年1月23日在新北市三重棒球場產生。

洪志昌次長指出，UBL自85學年度創辦至今已邁入第30屆，今年共有96所學校、121支隊伍、約3,700名選手參賽，預計舉行超過450場賽事。

希望透過UBL廣植運動人口、發掘優秀人才、提升學生體適能與運動技術，並透過公開一級賽事呈現高水準競技。

UBL不僅是競賽平臺，更是培育新生代球員的搖籃，像樂天桃猿林立選手即從大專棒球起步，最終站上國際舞臺成為世界12強冠軍隊成員。期許未來有更多青年選手從UBL舞臺脫穎而出，為臺灣棒球注入活力，並在國際間發光發熱。

大專體總王淑音會長表示，作為學生棒球最高層級賽事，UBL致力透過賽事傳遞正向力量。本學年度以「Let’s Play A Game(again) 再一次」作為新賽季精神，每一次比賽都是在累積經驗與挑戰自我中不斷升級。

她鼓勵所有參賽者，即使遇上挫折，也要勇敢向前，將每一次經驗視為成長養分，今年一起「再一次」攜手前行。

2025臺灣大賽冠軍的樂天桃猿林立隊長曾參加三年大專棒球聯賽，並帶領國立體育大學在103學年度奪得冠軍，他在記者會上鼓勵現場學弟們勇於面對挫折與挑戰，強調唯有不斷突破自我，才能帶領球隊邁向巔峰、爭取佳績。

此外，上學年度各組冠軍球隊輔仁大學林廷之、台鋼科技大學劉信頡、國立臺灣體育運動大學邱釔菱及國立臺北科技大學林承緯也上臺分享奪冠心情及訓練甘苦。

他們表示，賽前的持續磨練與團隊合作，不僅提升個人能力，也為未來奠下競爭力，只要持續準備、努力進步，就能在適合的舞臺發光發熱，展現自我價值。

公開一級賽事將於11月25日開打，16支球隊將進行單循環預賽，先後在臺東與高雄展開較量；複賽於嘉義市立棒球場舉行，由8強球隊採單循環制。決賽移師至新北市三重棒球場。

