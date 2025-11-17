UBL》林立憶國體奪冠 經典賽看身體狀況

114學年度大專棒球聯賽（UBL）25日將在台東、高雄兩地開打，中職36年總冠軍樂天桃猿隊長林立17日出席季前記者會，鼓勵學弟妹勇於挑戰自我。

林立曾參與過3年UBL，大一那年更與國立體大拚下103學年度冠軍，他說：「很開心在大一那年就拿下冠軍，感謝有這個舞台讓我從高中銜接到大學，持續透過賽事加強自己實力，是我成長最快的時光。」

樂天今年拿下中職總冠軍，是隊史第8冠，也是繼2019年後、相隔6年再度封王，林立認為這是自己擔任隊長、球隊母企業更換後第1冠，意義非常重大，結束漫長賽季後，目前先好好休息、陪家人和孩子，至於經典賽中華隊徵召，林立回應：「是否參加要看身體狀況。大家知道我肩膀、腳踝受傷，有跟防護員去醫院配合檢查跟治療，如果身體狀況不行換別人打也不是壞事，自己不行就是讓其他人為國家表現，給大家機會感受國家隊的壓力跟重要性。」

本屆UBL共有96校、121支隊伍參賽，25日在台東、高雄兩地開打，賽制採預賽16隊單循環、複賽8隊單循環，取最終4強進行決賽，提供棒球好手更多比賽及磨練的機會，賽史從85學年改制為現行的大專棒球聯賽，文化大學曾在89學年到91學年完成3連霸，將冠軍錦旗永久留在學校，輔大是113學年冠軍，昨天出席的球員代表林廷之，期待球隊能在114學年「再一次」奪冠。