Ucare關懷計畫落實企業責任（CSR） 美商新生命深耕偏鄉四年不間斷

（記者張芸瑄／綜合報導）在資源有限、交通不便的偏遠地區，對偏鄉的孩子而言，學習的困難只是冰山一角，更難得的是長期而穩定的陪伴，意識到這樣的需求，長期關注社會公益的美商新生命攜手台灣綠色方舟全人關懷協會，於2025年12月10日舉辦「Ucare關懷計畫」公益活動。當日深入桃園市復興區三民教會，持續推動自2021年展開的長期關懷行動，透過陪讀班支持與生活物資援助，陪伴當地孩子在學習中穩定成長，實踐企業「One family, Do it right」的核心品牌價值，致力於促進個人與社群的「生活平衡」，展現企業社會責任（CSR）的承諾。

當天下午的活動包括物資採買與送達、探訪獨居長者及多子女家庭，並前往陪讀班發放點心、欣賞孩童表演與進行物資捐贈。活動由新生命公司創辦人Alexy與未婚妻Katherine親自參與，亞洲區副總裁Sid與台灣總經理Shiny亦全程陪同，現場更有多位鑽石大使參與其中，共同投入當天的公益行動。讓企業與在地社群有了更直接的連結，台灣總經理Shiny也鼓勵更多會員以行動加入關懷行列，讓愛不再只是口號，而成為一種真實的影響力。

廣告 廣告

圖／創辦人 Alexy 與未婚妻 Katherine 親赴桃園偏鄉陪讀班，發送點心並親切互動。（美商新生命提供）

創辦人Alexy於活動中分享了Ucare關懷計畫的初衷，強調這不只是企業的責任，更是一份長期陪伴的承諾。自2021年啟動至今，該計畫已連續四年深入台灣偏鄉，透過不間斷地走進社區、傾聽在地需求，建立起穩固的信任關係。也見證孩子們在關懷中成長、在陪伴中找到學習的力量；Ucare關懷計畫正是公司實踐品牌精神「One family，Do it right」的具體行動，希望將「身心平衡」的理念帶給每一個需要的家庭與社群，讓關懷真正落地、溫暖也更持久。

圖／美商新生命公司台灣分公司透過「U CARE關懷計畫」，攜手台灣綠色方舟全人關懷協會，持續不間斷為偏鄉弱勢族群送暖，實踐企業社會責任。（美商新生命 提供）

這場活動不以「幫助」為出發，而是以平等、理解和長期陪伴為核心，重視的是一種與在地共同走下去的關係。Ucare關懷計畫未來將持續深化，致力於整合多元社會力量，匯聚跨界資源，從教育、生活到心理層面，打造可長可久的關懷模式，以支持更多人追求「身心平衡」的理想生活。美商新生命公司台灣分公司透過「U CARE關懷計畫」，攜手台灣綠色方舟全人關懷協會，持續不間斷為偏鄉弱勢族群送暖，實踐企業社會責任。

更多引新聞報導

考題離譜寫進「強姦」、「精液豆漿」！金城國中教師遭解聘 教育局重罰停聘4年

法國26歲男持刀暴衝！市中心連續傷人 遭警當場擊斃

