UCC上路滿月！昨天337人就診 每週使用人數增1成

UCC截至昨日已施行4週，每週使用人數約成長1成。(資料照，記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕為緩解大醫院急診壅塞問題，衛福部11月2日啟動週日及國定假日輕急症中心(UCC)試辦計畫，截至昨日已施行4週。衛福部健保署醫務管理組長劉林義指出，4週來每週UCC的使用人數約成長1成，另健保署也持續調查春節期間基層醫療院所開診率，後續會評估是否開設UCC據點補強，預計明年1月公布。

目前健保署於6都設置13處UCC，於週日及國定假日提供民眾內科、兒科與外科相關醫療服務，自11月2日開辦，至今實施4週，昨日全日看診人數由上週的255人提升至337人，每週平均成長率為10%。

就診科別方面，4週期間內兒科計625人就診，外科、骨科共606人，大約各占一半；轉診人數27人，約占總看診人數2%，另以UCC就醫5大情境分，最多為呼吸道症狀共406人次(約32.9%)，次多為簡單傷口213人次(約17.3%)，此二種情境已占約一半。

劉林義說，UCC試辦四週，看診人數目前每週已增加至約300人，不但增加民眾週日的就醫選擇，有前往就醫的民眾亦對UCC表示滿意，不過部分地點在實施第一個月人數較少，健保署將請衛生局加強評估選點及當地需求，並將持續與六都衛生局加強宣導。

此外，劉林義表示，為應對即將到來的春節連假，健保署將在12月10日前持續調查基層醫療院所於春節期間開診意願，再結算各地區開診率，評估民眾就醫需求，再於開診率低的地點提供UCC服務，開診地點預計在明年1月公布，但若春節期間基層開診率高，則未必需要UCC。

劉林義也指出，健保署將針對春節期間住院、急診的診察費、護理費、藥事服務費提供100%加成，門診則依據開診期間提供30至100%的加成。

另劉林義提到，健保署也將接續討論增訂其餘週日及國定假日西醫基層診所「急症科別」診察費、護理費、藥事服務費加成規範，適用科別包含家醫科、內科、外科、小兒科、耳鼻喉科、急診醫學科等，預計於12月中的基層總額研商會進行討論。

