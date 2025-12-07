UCC上路滿月／耶誕節、跨年、春節將至 專家：UCC部署與宣導不能再拖

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，UCC上路時間短，民眾尚未建立信任感，衛福部應持續宣導，因應年底耶誕節、跨年等大型活動及明年春節傳染病疫情。本報資料照片

周日及國定假日輕急症中心（UCC）上路一個多月，看診人數每周以10人、20人速度緩慢增加，與當初「紓解急診壅塞」目標仍有一段差距。民間監督健保聯盟發言人滕西華說，新制上路前已知，真正急診壅塞的醫院並不在現在UCC的開設地點，無法解決急診壅塞，且上路時間過短，民眾尚未建立信任感。衛福部應持續推廣，因應年底耶誕節、跨年等大型活動及明年春節傳染病疫情。

滕西華表示，民眾對醫療機構信任感的建立，相較餐飲、購物等消費行為，需要更久的時間。舉例來說，住家附近新開診所、藥局，民眾不會立即去看診、買藥，甚至會進行三大評估，首先評估診所醫師學經歷，考量醫師是否曾在台大、北榮、長庚等大醫院服務；其次，觀察診所就醫人數多寡，如患者多代表醫師口碑不錯；最後是好的醫療治療效果，才會慢慢地增加民眾的信任感。

滕西華說，民眾對新設診所的信任感，不是短時間內可以達成的目標，「UCC設立一個多月來，還無法馬上克服信任感問題，這是顯而易見的」。

今年底耶誕節、跨年等大型活動，及明年春節都為傳染病疫情容易爆發的時刻，因此，健保署將依明年九天春節連假，依不同時段給予30%至100%不等的加成，目前有意願開診的診所相當踴躍。滕西華說，這對於新設立的診所、年輕開業醫師來說，如願意在假日開診吸引新的客源，不同以往不在春節開診的服務模式，也是新的機會。

滕西華說，診所院長自己是老闆，可以選擇假日、春節開診，既有額外收入，又能累積新病人、建立品牌，同時實質分流擠向醫院急診的輕症患者，建議健保署進行分析，如明年春節期間提供看診服務的，多是新開基層診所、年輕醫師，顯示春節加成的政策確實有達到成效「錢沒有白花」。

滕西華表示，衛福部更應在春節前至少二個月開始宣導，要求醫院與診所在院內張貼公告，並透過記者會、網路平台與健保APP公布，春節假期間醫療據點列表、24小時諮詢專線、重症分級送醫規畫，以及 UCC、假日門診與急診的分工，避免民眾輕症又衝急診就醫。

衛福部自11月2日在六都啟動UCC試辦計畫，上路至今就醫人數成長仍舊緩慢。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，新制上路後需觀察二點，第一、民眾就醫行為的改變，還需時間轉換，現在是行為調整期，至少還需要觀察三到六個月，才能看出分流的成效；其次，UCC的定位是急診輕症患者分流，就診人數不會一開始就爆大量。

目前UCC上路後，夜間及假日還是很多人往醫院急診衝，政府應持續宣導。洪子仁說，除宣導外，也須加強轉診制度，讓民眾看到就醫流程的轉變，增加對UCC的信心，讓民眾知道「感冒、腸胃炎、外傷等輕症，不一定要擠進急診，即便至UCC看診後診斷為嚴重病情，也能順利轉診就醫。

