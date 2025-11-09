UCC上路第二周 11／9看診人數209人「兒科醫也加入輪值」

UCC護理師在民眾掛號後處理檢傷與分類。資料照片。李政龍攝



「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」上周正式啟動上路，據健保署統計，第一周的看診人數，六都首日白天就診人數僅169人，顯見民眾仍未對該系統十分熟悉。今天（11／9）公布今天就診人數，今天合計209人，比上週數字成長。

健保署劉林義組長表示，今日UCC日診看診人數為209人，比上星期11月2號的日診166人，多了43人。13個地點大多數看診人數均有成長，本週亦有5位兒科醫師加入UCC輪值，日診共看了13位病人。

從數據來分析，今天看診的209人中，內兒科96人，外骨科113人。以症狀區分，發燒有16人；呼吸道症狀63人；腸胃道症狀23人；簡單傷口47人；小兒急性不適19人，另外有41人，看診原因分別是肌肉痠痛、頭暈、腹痛、蕁麻疹、過敏以及手腳扭傷等。今天共有3位後送，1位為骨折送亞東醫院，1位腸胃道出血送奇美醫院，1位骨折送台南醫院。

UCC第二周，看診人數均有成長。衛福部提供

新光醫院副院長洪子仁日前認為，政策開始會有一段醞釀期，而且這13處的地點未必方便，但仍肯定衛福部規畫執行UCC，邁出了改革的第一步。

