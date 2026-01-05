UCC上路2個月 醫師工會籲設檢討指標、建就醫前諮詢管道

「週日及國定假日輕急症中心(UCC)」上路滿2個月，健保署分析三大輕症已逐漸分流，但醫師工會認為每日看診總人數僅約350人，成效不彰，呼籲政府建立就醫前諮詢管道，並設置檢討指標與退場機制；此外，也應以打造「社區急救站」的標準訓練UCC人力，才能應付災難與大量傷患事件，達到韌性醫療的目標。

衛福部去年11月2日在六都啟動「週日及國定假日輕急症中心(UCC)」，目前在全國共設置13處，希望緩解假日急診壅塞問題。根據健保署統計，11月UCC總計1,580人看診，12月則共1,700人，就診原因以呼吸道症狀佔4成居冠，其次為簡單傷口與腸胃道症狀，健保署分析三大輕症患者已逐漸分流。

不過，台北市醫師職業工會理事長陳亮甫5日指出，UCC上路屆滿2個月，運作至今成效持續低迷，每日總看診人數僅350人左右，不及一間急救責任醫院一日的看診人數，甚至有若干天數連300人都不到，對於紓緩急診人潮壅塞成效有限。他並指出，全國13處UCC一天人事成本高達約新台幣156萬元，扣除民眾的部分負擔，至少也要支出150萬元，但若就診的350名輕症患者都在醫學中心急診就醫，健保支出則為30至50萬元左右，UCC支出成本多達3至5倍，卻未減輕急診負擔。

陳亮甫分析，UCC成效不彰有三大原因，包括醫院急診與UCC價格落差不大、雙北都會區在假日仍有不少營業的基層診所，且位置比UCC更便利，以及UCC所在位置與醫學中心急診有一段距離，民眾縱使知道UCC的存在，也擔心先到UCC再被轉診到大醫院「白跑一趟」的成本，因此乾脆選擇一開始就先前往醫學中心急診。

陳亮甫認為應針對現存UCC設定目標值，若經加強宣傳、政策試驗後，仍無法達成預期成果，應及時退場止損或另尋其他場址。他也建議應建立院前線上或電話諮詢管道，避免民眾一有問題就衝去急診。他說：『(原音)我覺得大家多半還是抱持著就是反正如果是比較嚴重的問題，他還是會轉我去急診，那為什麼我要多跑一趟？他不是很確定UCC到底能不能夠如同過去的急診一樣，提供給他所需要的協助。但如果說我們今天讓他在出門之前就有個可以諮詢的管道，就是說我讓你知道，就是你這樣的問題不一定要去急診，你在UCC也可以得到協助，民眾就少了多跑一趟的擔心或這樣子的成本考量。』

陳亮甫說，政府一再強調設置UCC的目的不只是為了紓解急診壅塞，也是應變災難與大量傷患「韌性醫療」的一環，但現行UCC均為臨時成軍，每次看診的醫師可能都不同。他建議政府投注資源，針對UCC成員進行定期教育訓練，UCC才有能力成為韌性醫療中的「社區急救站」。