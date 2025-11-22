UCC再添雙冠軍！冬季三大明星咖啡登場，CAMA「運動門市」跑步就有優惠

（圖／品牌提供）

日本專業咖啡大廠UCC以「Every Coffee, Every Moment」理念深耕咖啡文化多年，長期以國際競賽級標準持續精進技藝，希望讓台灣消費者在家就能享受世界級的日常咖啡。UCC冠軍團隊拉花冠軍林紹興於「2025 WCC 世界盃拉花大賽–台灣選拔賽」再度奪冠，將代表台灣前進世界舞台。今年7月剛崛起的新秀陳令婕，也在「2025 台灣虹吸式咖啡大賽」拿下冠軍，展現新生代咖啡師的亮眼潛能。兩位冠軍的加入，象徵UCC在專業培訓與技術傳承上的深厚能量，再次鞏固「冠軍監修」系列的品質實力。

廣告 廣告

UCC表示，「冠軍監修」系列是品牌多年累積的技術結晶，由多位世界冠軍咖啡師共同參與研製，包含2017 WSC世界盃虹吸咖啡大賽冠軍楊衣姍、拉花冠軍林紹興以及新生代代表陳令婕，從豆種選擇、杯測、風味設計、烘焙參數到沖煮適配都層層把關。系列推出咖啡豆與濾掛式咖啡兩種形態，讓消費者無論在家、辦公或旅行，都能輕鬆品嘗比賽級風味。濾掛式咖啡風味穩定且貼近冠軍設定；咖啡豆則提供更多研磨與沖煮自由度，適合喜歡個性化風味調整的愛好者。

UCC冠軍監修精神，以專業、堅持、職人精神，淬鍊出世界級風味。（圖／UCC提供）

隨著冬季來臨，UCC推出三款明星風味，「甘醇橙香」由世界虹吸冠軍楊衣姍監製，以非洲豆特色花香與中南美洲糖蜜甜感融合，呈現柑橘、蘋果般的明亮果調，酸質柔和，是偏愛清新柔順者的首選。「蜜柑堅果」由拉花冠軍林紹興監製，以巴西與瓜地馬拉豆調配，香氣包含糖漬橘皮、烤堅果與黑糖，甜感與厚度兼具，非常適合作為拿鐵基底。加入肉桂粉、香草或焦糖，更能打造具節慶氛圍的冬季拿鐵。

第三款「醇香果調」則由UCC冠軍團隊共同監製，以「果香 × 可可」為雙層風味主軸，運用精準烘焙參數調和瓜地馬拉與巴西豆特性，前段是藍莓與李子的清亮果香，中段轉為可可與堅果香氣，整體圓潤協和，適合大多數咖啡愛好者。

三大明星風味：甘醇橙香、蜜柑堅果、醇香果調。（圖／UCC提供）

勤美草悟聖誕村開村！40萬顆燈泡打造雪白森林小徑，和陌生人交換禮物升級回歸！

另外，CAMA CAFE則是將咖啡和運動完美結合，全台唯一的運動主題門市「台北師大店」，從門市外觀到內部設計，皆融入跑步與運動元素，包含跑道線條、運動標語與活力配色，打造充滿動感的休憩空間，成為跑者與咖啡迷的全新打卡地標。

為呼應運動主題，CAMA CAFE台北師大門市更推出單店獨家限定「跑步回饋優惠」：凡於CAMA CAFE台北師大店購買「雙冠莊園精品咖啡」，出示跑步紀錄即可享折扣，跑滿5公里折5元、10公里折10元，享受健康同時美味咖啡輕鬆擁有；門市另有提供「跑團專屬優惠」，跑團提前預約，跑後整團至門市消費可享85折優惠。

CAMA CAFE全台唯一的運動主題門市「台北師大店」。（圖／CAMA CAFE提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台北喜來登「請客樓」16道蟹料理豪氣開席 台北美福「晴山日料」客座靜岡名廚帶來茶高湯懷石

可頌調酒喝過沒？Ochre全日型餐飲正式啟動，午間輕盈歐陸風味開吃！

印度料理不只咖哩、烤餅！印度遊牧女主廚來台，「夏花餐室」雙廚四手餐會登場