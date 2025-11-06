UCC沒兒科挨轟！健保署坦言「滾動檢討」 函請各地兒科醫師輪值

UCC護理師在民眾掛號後處理檢傷與分類。李政龍攝



衛福部11月起在六都試辦「週日及國定假日輕急症中心」（UCC），首日即傳出奶奶帶孫看病卻被告知「沒兒科」的狀況，引發爭議。對此，健保署今（6）日強調，已發函請託兒科醫學會協助，於各衛生局所選13個UCC地點中，就其中較需兒童輕急症醫療者，協調當地兒科醫師參與輪值排班。至於哪些地點將協調兒科醫師輪班，健保署僅回應，已函請兒科醫學會協助評估及排班。

衛福部11月起在六都試辦「週日及國定假日輕急症中心」（UCC）計畫，上路首日即發生有奶奶帶孫看病被告知「沒兒科」。衛福部長石崇良當天回應，UCC設計初衷是要能同時提供內科、兒科與骨外科服務，但考量試辦初期就診人數仍不確定，未強制要求醫院三科醫師全數到位，後來討論「只要內科具備兒科診療能力即可」。

對此，兒科醫師洪華希直言，兒童與大人的診療大不相同，國外的兒童醫療都在進步，反觀台灣卻想走回頭路，讓人相當無奈，兒科在台灣進展了百餘年才走到今日，沒想到卻從新聞看到UCC決議「讓內科醫師來替兒童看診」，並提醒家長必須警醒，如果UCC找不到兒科醫師，那應該優先考慮急診科醫師、家醫科醫師。

健保署今早上表示，已發函請托兒科醫學會，於各衛生局所選13個UCC地點中，就其中較需兒童輕急症醫療者，協調當地兒科醫師參與輪值排班，考量UCC剛開辦，看診人數仍待觀察，將與衛生局持續滾動檢討，以期UCC能更符合民眾需求。

