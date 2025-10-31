UCC輕症分流難解「急診壅塞」？醫界曝關鍵：問題在病房不足

衛福部11月起試辦「假日輕急症中心」（UCC），首波選在六都共13個據點，每周日及國定假日開診，資料照。廖瑞祥攝



衛福部將於11月起試辦「假日輕急症中心」（UCC），首波選定六都共13家醫院，每逢週日與國定假日開診，專收輕症病患。盼能落實分流，希望降低醫學中心急診壓力。對此，有急診醫師表示，UCC「不是仙丹良藥」，但至少是嘗試解方之一，核心目標應放在「活化基層醫療」，不過，也有第一線醫師認為，這項政策對真正導致急診壅塞的關鍵問題「病房不足」，恐怕幫助有限。

全台急診壅塞情況今年年初達到前所未有的嚴重程度，新任衛福部長石崇良今年9月上任後，如何解決急診壅塞也成為最棘手的挑戰之一。因此，石崇良上任不久即宣布推動「假日輕急症中心」（UCC），專收輕症病患，希望藉此落實分流、降低醫學中心急診壓力。然而，UCC真能解決問題嗎？

活化基層醫療 試辦成效待檢驗

對此，中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭接受《太報》採訪時表示，UCC「不是仙丹良藥」，但至少是嘗試解方之一。他指出，活化基層醫療是政策核心，「給政策一些試辦的機會，再調整步調，從這個角度看，應該要支持。否則我們的急診醫療，永遠會在死胡同裡吵吵鬧鬧。」

陳維恭進一步解釋，民眾在症狀不明、風險未定時傾向前往醫學中心是合理行為，「疾病常有非典型表現，台灣醫療體系的好處在於民眾可以自由選擇就醫地點，但這樣的自由也帶來副作用，多數人覺得到大醫院比較安心。」

對於UCC的成效，陳維恭認為應從「開始嘗試」的角度看待，但他坦言，UCC投入資源有限，短期改善幅度必然有限，「很多事情就是這樣，你不開始做，就永遠不知道會不會成功。」

不過，UCC究竟能否解決急診壅塞，台灣急診醫學會先前罕見發聲指出，台灣急診壅塞的本質為「急診住院待床壅塞」，根本原因在於可利用住院床位不足，而非流感、腸胃炎等輕症病人所造成的入口擁擠。

對此，馬偕醫院急診內科主任謝尚霖接受《太報》採訪時也認為，真正造成急診壅塞的，是重症病人「上不了病房」，護理人力不足、護病比制度以及病房關床，造成重症病人滯留急診，假日病患量更高，等待病床的大多是重症患者。

護病比、人力荒... 結構性問題待解

謝尚霖表示，護病比制度原意是保障照護品質，但不應一刀切，「護病比應是最低標準，不該成為唯一指標。不同科別的照護負擔差異大，應該有彈性。」他也指出，夜班津貼有助留任，但白班工作量更重卻沒有補助，「許多護理師在白班承受龐大工作量，卻沒有相應補助。要解決人力荒，不能只靠夜班津貼。」

謝尚霖並指出，除此之外，世代心態的轉變也讓醫院留人更困難。年輕護理師追求工作與生活平衡，傾向兼職或彈性排班。「兩份兼職收入接近甚至高於全職，又能自由安排時間，很多人寧願不被班表綁死。」年輕醫師同樣重視生活自由度，不願長時間待在高壓環境中。

謝尚霖指出，少子化正加劇醫療人力短缺問題。學生人數減少，未來投入職場的人口可能不到就讀人數的一半。即便有人選擇就讀護理科系，也不代表一定會成為護理師，轉職或離開臨床的情況仍可能發生。這種結構性問題，使得醫療體系在吸引人力上愈來愈吃力。

謝尚霖說，這種趨勢在各行各業都存在，但護理人力缺口更為明顯，因為護理工作具有高度專業性，並非「隨隨便便就能勝任」，學生減少將使人力問題愈加嚴重。

