UCLA 發表新藥 PP405：臨床證實可「喚醒」休眠毛囊，雄性禿治療迎來新轉機

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌

雄性禿（Androgenetic Alopecia）是全球男性與部分女性的常見掉髮問題，傳統治療如米諾地爾與非那雄胺效果有限。美國UCLA最新研發的非賀爾蒙外用小分子藥物 PP405 在 Phase 2a 臨床試驗中展現突破性成果，可「喚醒」休眠毛囊幹細胞，促進真毛髮再生，且安全性高、男女皆適用。PP405 將於2026年進入 Phase 3 試驗，預計未來數年內可能改變雄性禿治療標準，為全球掉髮患者帶來新希望。

雄性禿（Androgenetic Alopecia）一直是全球男性與部分女性的常見困擾，傳統治療如米諾地爾（Minoxidil）與非那雄胺（Finasteride）雖能延緩掉髮，但對於已經休眠或退化的毛囊，效果有限。

然而，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究團隊最新研發的 PP405 外用小分子藥物，在 Phase 2a 臨床試驗中展現突破性成果——能夠「喚醒」休眠的毛囊幹細胞，促進真毛髮再生，有望在未來數年內改變掉髮治療的標準模式。
PP405 的作用機制：從細胞能量代謝下手PP405 屬於非賀爾蒙類外用小分子藥物，可抑制毛囊幹細胞的粒線體丙酮酸載體（Mitochondrial Pyruvate Carrier, MPC），迫使細胞將能量代謝模式從有氧呼吸轉向糖解作用（Glycolysis）。這種代謝切換會激活與毛髮生長相關的基因，讓毛囊幹細胞從「休眠期」重返「活躍期」，進而恢復毛髮的正常生長週期。

Phase 2a 臨床試驗結果

該研究由 Pelage Pharmaceuticals 主導，招募 78 名中重度雄性禿患者，分為 PP405 組與安慰劑組，每日外用一次，連續 4 週並追蹤至第 12 週。結果顯示：

  • 31%的高脫髮患者在8週內髮量密度增加超過20%

  • 部分原本光滑無毛的頭皮區域，重新長出真毛髮

  • 安全性高：未檢測到血液中有 PP405 成分，無系統性副作用

  • 男女患者皆可能適用，因其不影響荷爾蒙代謝

與現有治療的比較

與米諾地爾及非那雄胺相比，PP405 直接作用於毛囊幹細胞本身，而非僅改善血流或抑制雄性激素。

這意味著它可能對已進入休眠狀態的毛囊也有效，並且因不涉及荷爾蒙干預，女性患者亦可望受益。
市場潛力與上市時程PP405 預計於 2026 年進入 Phase 3 臨床試驗，若進展順利，最快可望在 3-5 年內 上市。

根據 Grand View Research 報告，全球毛髮再生市場預計至 2028 年將達 315 億美元，PP405 的上市有望成為下一代明星級生髮療法。
專家觀點UCLA 研究主持人 William Lowry 教授 表示：「雖然這不是雄性禿的最終治癒方案，但已經證明了休眠毛囊是可以被重新啟動的，這對掉髮治療是重大突破。」

皮膚科醫師也指出，PP405的非賀爾蒙特性可能降低副作用風險，並拓展治療人群。


若 PP405 在後續臨床中持續展現安全有效的結果，雄性禿將不再只是「延緩」的疾病，而可能進入「逆轉」的新時代。對全球數億名受禿頭困擾的患者來說，這或許是一場毛囊復活革命的開端。


參考資料

  • Lowry WE, et al. “Reviving Dormant Hair Follicle Stem Cells via Mitochondrial Pyruvate Carrier Inhibition.” Journal of Investigative Dermatology. 2025.

  • Pelage Pharmaceuticals. “Phase 2a Clinical Trial Results for PP405 in Androgenetic Alopecia.” ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05678921.

  • Grand View Research. “Hair Restoration Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2021-2028.”

  • Rossi A, et al. “New Approaches in the Treatment of Androgenetic Alopecia.” Dermatologic Therapy. 2022;35(2):e15245.


