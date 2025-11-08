UCLA 發表新藥 PP405：臨床證實可「喚醒」休眠毛囊，雄性禿治療迎來新轉機
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌
雄性禿（Androgenetic Alopecia）是全球男性與部分女性的常見掉髮問題，傳統治療如米諾地爾與非那雄胺效果有限。美國UCLA最新研發的非賀爾蒙外用小分子藥物 PP405 在 Phase 2a 臨床試驗中展現突破性成果，可「喚醒」休眠毛囊幹細胞，促進真毛髮再生，且安全性高、男女皆適用。PP405 將於2026年進入 Phase 3 試驗，預計未來數年內可能改變雄性禿治療標準，為全球掉髮患者帶來新希望。
雄性禿（Androgenetic Alopecia）一直是全球男性與部分女性的常見困擾，傳統治療如米諾地爾（Minoxidil）與非那雄胺（Finasteride）雖能延緩掉髮，但對於已經休眠或退化的毛囊，效果有限。
然而，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究團隊最新研發的 PP405 外用小分子藥物，在 Phase 2a 臨床試驗中展現突破性成果——能夠「喚醒」休眠的毛囊幹細胞，促進真毛髮再生，有望在未來數年內改變掉髮治療的標準模式。
PP405 的作用機制：從細胞能量代謝下手PP405 屬於非賀爾蒙類外用小分子藥物，可抑制毛囊幹細胞的粒線體丙酮酸載體（Mitochondrial Pyruvate Carrier, MPC），迫使細胞將能量代謝模式從有氧呼吸轉向糖解作用（Glycolysis）。這種代謝切換會激活與毛髮生長相關的基因，讓毛囊幹細胞從「休眠期」重返「活躍期」，進而恢復毛髮的正常生長週期。
Phase 2a 臨床試驗結果
該研究由 Pelage Pharmaceuticals 主導，招募 78 名中重度雄性禿患者，分為 PP405 組與安慰劑組，每日外用一次，連續 4 週並追蹤至第 12 週。結果顯示：
31%的高脫髮患者在8週內髮量密度增加超過20%
部分原本光滑無毛的頭皮區域，重新長出真毛髮
安全性高：未檢測到血液中有 PP405 成分，無系統性副作用
男女患者皆可能適用，因其不影響荷爾蒙代謝
與現有治療的比較
與米諾地爾及非那雄胺相比，PP405 直接作用於毛囊幹細胞本身，而非僅改善血流或抑制雄性激素。
這意味著它可能對已進入休眠狀態的毛囊也有效，並且因不涉及荷爾蒙干預，女性患者亦可望受益。
市場潛力與上市時程PP405 預計於 2026 年進入 Phase 3 臨床試驗，若進展順利，最快可望在 3-5 年內 上市。
根據 Grand View Research 報告，全球毛髮再生市場預計至 2028 年將達 315 億美元，PP405 的上市有望成為下一代明星級生髮療法。
專家觀點UCLA 研究主持人 William Lowry 教授 表示：「雖然這不是雄性禿的最終治癒方案，但已經證明了休眠毛囊是可以被重新啟動的，這對掉髮治療是重大突破。」
皮膚科醫師也指出，PP405的非賀爾蒙特性可能降低副作用風險，並拓展治療人群。
若 PP405 在後續臨床中持續展現安全有效的結果，雄性禿將不再只是「延緩」的疾病，而可能進入「逆轉」的新時代。對全球數億名受禿頭困擾的患者來說，這或許是一場毛囊復活革命的開端。
參考資料
Lowry WE, et al. “Reviving Dormant Hair Follicle Stem Cells via Mitochondrial Pyruvate Carrier Inhibition.” Journal of Investigative Dermatology. 2025.
Pelage Pharmaceuticals. “Phase 2a Clinical Trial Results for PP405 in Androgenetic Alopecia.” ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05678921.
Grand View Research. “Hair Restoration Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2021-2028.”
Rossi A, et al. “New Approaches in the Treatment of Androgenetic Alopecia.” Dermatologic Therapy. 2022;35(2):e15245.
原文出自KingNet國家網路醫藥UCLA 發表新藥 PP405：臨床證實可「喚醒」休眠毛囊，雄性禿治療迎來新轉機
