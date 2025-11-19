《UDT：我們社區特攻隊》亮點搶先看！《犯罪都市》惡棍重逢不使壞 尹啟相「趁還能打」飆演動作戲

尹啟相在新劇《UDT：我們社區特攻隊》飾演特種部隊出身的保險調查員。friDay影音提供

《犯罪都市》初代惡棍尹啟相、陳善圭時隔8年再聚首，合拍新劇《UDT：我們社區特攻隊》，兩人這次不耍狠，改當保護家人、鄰里又滑稽的民間高手！

亮點一、尹啟相、陳善圭相隔8年再合作

《UDT：我們社區特攻隊》描述一群平民百姓為了社區安寧聯手作戰。friDay影音提供

《UDT：我們社區特攻隊》劇情描述一群個性、背景都不同，且分別從各類特種部隊退役的成員，因緣際會下在同一個社區過著普通老百姓的生活，但由於接二連三發生的怪事，他們為了保護家人、鄰里開始聯手作戰，展開一系列痛快又刺激的故事。本劇是尹啟相、陳善圭繼2017年電影《犯罪都市》之後久違的再度合作，開播前就已備受影迷期待。

亮點二、尹啟相預告動作戲吸睛

尹啟相在劇中有許多動作戲，讓他花了一番功夫苦練。friDay影音提供

尹啟相這次飾演特種部隊出身的保險調查員，他在介紹角色時表示：「我本來就有在想，希望能趁還不算太晚之前再挑戰一次動作戲，所以機會來了我便決定出演。這是一個雙面的角色，當他陷入危機時就會展現出與平時不同的真實面目，這點讓我覺得很有魅力。」而既然是為了滿足渴望才選擇的作品，究竟有多少動作場面就很令人好奇，尹啟相透露：「動作戲相當多，尤其在第2集裡我有一場特別下了功夫的動作戲，在完成那場戲之後，讓我覺得自己還算是可以演動作戲的年紀。」這番幽默發言立即引發台下一片笑聲。

亮點三、陳善圭化身「硬漢」有巧思

陳善圭特地黏上小鬍子演出。friDay影音提供

在劇中擔任社區青年會長並同時經營著五金行與文具店的陳善圭則表示：「這次我想營造比自己原本的善良形象更『硬漢』的氛圍，特地黏上了原本長不出來的鬍子，也畫了一些鬍子，我想描繪的是那種好像真的在一般社區裡會有的人，會讓人覺得『因為有他在，所以我住在這裡很安全』的角色。」並不忘搞笑地說：「我們社區也有自主巡守隊，因為有他們的巡邏我才得以安全行動，為了他們我以後會認真做好垃圾分類。」

對於大眾最關注的，兩人相隔整整 8 年以不同風格的角色再次合作之默契，尹啟相表示：「這次能展現出更強大的化學反應，我們的默契比以前更好。我平時就常跟善圭哥打鬧開玩笑，那些樣貌也都如實反映在這次的作品裡，因此有時候連我們自己都分不清到底是在玩還是在演戲。」

《UDT：我們社區特攻隊》由李正河（左起）、陳善圭、尹啟相、金芝賢、高圭弼一起演出。friDay影音提供

陳善圭則回應道：「我們就像『小香腸年糕串』（韓國常見的小吃：소떡소떡）一樣，雖然長相不同看似不怎麼搭，但咬上一口就融為一體，是那種路過休息站時吃到會很開心的化學反應。」接著他還笑著補充：「若要說不同之處，8年前他是老大我是手下，但現在我是青年會長，兩人立場是平等的。」再度引發全場爆笑《UDT：我們社區特攻隊》即日起每週一、二晚間friDay影音與韓同天更新。



