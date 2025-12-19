UEIS聯合國際到蘭智過聖誕節散播愛

宜蘭聯合國際實驗教育機構來到蘭智基金會附設蘭陽智能發展學苑與大家一同提早感受溫馨又歡樂的聖誕節氛圍，也用行動為籌建中的「田心歡喜老化家園」送上最溫暖、最實際的支持。（圖：蘭智基金會提供）

▲宜蘭聯合國際實驗教育機構來到蘭智基金會附設蘭陽智能發展學苑與大家一同提早感受溫馨又歡樂的聖誕節氛圍，也用行動為籌建中的「田心歡喜老化家園」送上最溫暖、最實際的支持。（圖：蘭智基金會提供）

宜蘭聯合國際實驗教育機構的師長與孩子們於今（ 十九） 日上午，帶著滿滿的關懷與祝福，走進蘭智基金會附設蘭陽智能發展學苑。透過實地探訪與陪伴活動，親身了解心智障礙朋友的生活與學習日常，並規劃DIY聖誕帽活動，與大家一同提早感受溫馨又歡樂的聖誕節氛圍，也用行動為籌建中的「田心歡喜老化家園」送上最溫暖、最實際的支持。

目前「田心歡喜老化家園」建設進入最後階段，但尚缺約六二0萬元建設經費。目前尚缺多元感官教室一六0萬、保健室八十五萬、空調設備三七五萬。歡迎民眾與企業團體發揮「有錢出錢、有力出力」的精神，亦可捐贈物資，幫助這座全台第一座專屬心智障礙者的安養家園早日落成，讓憨兒們擁有安全、溫暖、有尊嚴的生活空間。相關訊息可參考蘭智基金會網頁https://lan-chui.org.tw/

蘭智基金會執行長朱瑀瑄表示：真的非常感謝宜蘭聯合國際實驗教育機構，用行動把愛帶到我們身邊，陪著我們一起照顧這些需要幫助的孩子。UEIS聯合國際實驗教育機構不只是教孩子看見世界，更教他們學會關心別人。謝謝大家願意為田心歡喜家園付出這份心意，這份支持，對我們來說真的很重要，也非常感動，著實讓我們感到很溫暖。

宜蘭聯合國際實驗教育機構創辦人兼執行長吳美霖表示：UEIS聯合國際實驗教育機構一直希望，孩子不只走向國際、走進世界一流的大學，更能學會關心身邊的人。我們提供全美語的學習環境，也與多所國際知名大學建立聯盟，但更珍惜的是，透過這次活動，讓孩子親身去了解身心障礙者生活中的不容易。一份心意，可以產生兩倍的力量，讓改變不只停留在當下。我們希望，能為這片土地上需要幫助的人，多添一點前進的力量，也願每一個夢想與未來，都不會因為身處弱勢而被限制。