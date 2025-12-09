UFC史無前例 川普80大壽辦「白宮大賽」

美國總統川普近日宣布，為慶祝美國建國250周年，將在明（2026）年6月14日、同時也是自己的80大壽時，在白宮前的草坪史無前例的舉辦UFC終極格鬥冠軍賽，且將安排至少8場冠軍賽，可以說是歷史最大陣仗。有趣的是，川普還邀請NVDIA執行長－黃仁勳，出席這場盛事。

在規劃中，川普要求安排8至9場冠軍賽，遠超過UFC過往最多3場冠軍戰的紀錄。屆時所建造的體育館，預計將有5000至6000個座位，而體育館後方將可容納10萬人，並架設8至10塊大銀幕，供更多民眾同步觀賽。川普強調，這將是「了不得的大事」，並期望以此作為美國250週年慶典的開場戲。

然而，挑戰也隨之而來，要湊齊8至9場冠軍戰難度極高。由於UFC僅有12條金腰帶，若計畫成真，將幾乎動員UFC全部量級拳王同場競技。此外，白宮草坪舉辦大型格鬥賽事，安全維護、場地設施與交通管制都需周密規劃。

UFC總裁Dana White已經公開確認此賽事「一定會舉辦」，正與川普及其女兒伊凡卡討論細節。在參戰名單方面，Conor McGregor已表態有意參戰，其他被點名的選手包括Jon Jones、Alex Pereira、Islam Makhachev等，甚至現任雛量級冠軍Merab Dvalishvili也表示希望能在白宮出賽。

有趣的是，NVDIA執行長黃仁勳，日前在喬羅根（Joseph James Rogan）的Podcast節目中也提到，自己有受到川普邀請，希望可以出席這場盛事，黃仁勳說：「他（川普）就像個70歲的孩子一樣。」

川普史無前例的舉辦「UFC白宮大戰」。若能成功舉辦，將會是結合政治、體育與國慶慶典，成為美國250週年最具話題性的慶典之一。

