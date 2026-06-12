UFC白宮賽前夕 美國家廣場草坪驚現「反川普密碼」 特勤、FBI幹員急追查
[Newtalk新聞] 為了慶祝即將到來的 80 歲生日，美國總統川普計畫在 14 日於白宮南部的草坪與國家廣場草坪舉辦終極格鬥冠軍賽「UFC Freedom 250」，希望吸引民眾一同慶祝。然而，近期卻傳出消息稱，活動場地之一的國家廣場草坪突然出現了反對川普的標語「8647」，引發民眾廣泛關注。隨後，當局立即對現場實施封鎖，並針對相關事件展開調查。
根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，當地時間 11 日，被設置在華盛頓紀念碑頂部的即時網路攝影機拍下了出現在國家廣場草坪的異常情形，「8647」四個大數字突然出現在草坪上，同時引發了白宮當局的關注。報導稱，「86」在美國的餐飲業中，備用於表示取消或移除訂單的顧客，而「47」則象徵著美國的第 47 任總統川普，強調該數字組合經常被用於表示殺害川普的場合。
該報導指出，截至目前為止，尚不清楚這些數字最早的出現日期，且該記號幾乎無法從地面角度進行辨認。有目擊者表示，在發現國家廣場草坪出現異狀後，白宮於下午 1 點派遣車輛對該區域進行封鎖，並讓美國陸軍的「金騎士傘兵隊」成員降落在該地區，強化對異常情形的警戒。
針對國家廣場草坪上出現反川普標語一事，白宮發言人戴維斯．英格爾在接受《CNN》專訪時發出批評，強調任何參與或支持政治暴力、暗殺文化的人，都必須受到最嚴厲的譴責。同時，負責管理國家廣場的內政部發言人也發布聲明，將對草坪塗鴉的行為描述為「瘋狂的破壞」，承諾將「究責到底」並「絕不容忍」。
報導稱，這起事件的調查工作目前由美國公園警察負責，特勤局、聯邦調查局 ( FBI ) 等機構預計將在找到嫌疑人後，與公園警察展開合作，共同追捕破壞國家廣場草坪的嫌犯。公園警察發言人表示，該單位目前以將變色的草皮樣本送往實驗室進行檢測，希望釐清草坪變色的具體原因。
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