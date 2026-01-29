Uffy 無非研製所新春禮盒 新品「紫心木按摩梳」首度亮相

▲無非推出紫心木按摩梳與新春禮盒，讓年節祝福在節後持續陪伴於生活之中。

讓祝福從梳開始！為日常梳下專屬溫柔記號

【記者 沁諠／台北 報導】迎接農曆新年到來，曾以「無非按摩梳」集資突破千萬台幣的台灣品牌 ── Uffy 無非研製所，於新春檔期推出全新「紫心木按摩梳」，並同步規劃多款新春禮盒。無非觀察到，年節不只是送禮的高峰，更是一年之中少數能暫時放慢腳步、重新整理生活節奏的時刻，因此選擇從「每天都會重複的梳理」出發，讓送禮不只停留在節慶當下，而能延續為日常中的溫柔陪伴。

從梳開始 把新春祝福帶進日常

農曆新年，是一年之中少數能暫時放慢腳步、重新調整生活節奏的時刻。曾以「無非按摩梳」集資突破千萬台幣的台灣品牌 ── Uffy 無非研製所，將日常梳理的概念延伸至新春送禮情境，於 1/29 至 2/28 推出多款新春禮盒，搭配品牌人氣商品，依照不同使用需求與送禮對象，規劃出兼具實用性與溫度感的組合選擇，讓年節心意延續至日常使用之中。

其中，「新年雙梳迎福組」以長時間居家放鬆為核心，內含長柄按摩梳與好好棉自黏擦髮巾，透過可延伸至頭皮、後頸與肩背的長柄設計，搭配品牌一貫的遠紅外線循環技術，讓日常梳理成為在家放鬆的簡單儀式。

「髮運當頭賀歲組」與「梳開好運組」以手掌款按摩梳為主要配置，採用遠紅外線握柄與人體工學設計，適合日常快速梳理或外出隨身使用；另亦推出「神采迎春組」與「梳心如意組」等輕量組合，結合遠紅外線梳具與可重複使用的眼膜設計，回應高頻率、輕負擔的日常使用需求。無非希望，新春祝福不只停留在送禮當下，而能在每天的一次梳理中，成為長久陪伴的日常心意。

▲從梳理出發規劃多款新春禮盒，讓新春祝福自然延續至日常生活之中。

紫心木材質 × 遠紅外線循環技術 延續品牌核心設計

因應新春送禮與日常梳理需求，Uffy 無非研製所於本次新春檔期推出全新「紫心木按摩梳」，為品牌按摩梳系列帶來全新選擇。新品延續無非長期專注於按摩梳材質研發與梳理結構設計的核心，並承襲品牌以遠紅外線按摩梳建立的代表性技術，將節慶送禮的溫度自然帶入日常使用之中。

紫心木按摩梳選用天然紫心木製作，其木質色澤會隨著使用時間、手部溫度與環境條件產生自然變化，使每一把梳子在日復一日的梳理過程中，逐漸養成獨一無二的使用樣貌。梳柄內含獨家專利奈米礦物能量元素，無需插電即可透過手部接觸進行遠紅外線傳導，兼顧頭皮按摩與循環需求。

新春官網會員活動同步登場 週週解鎖專屬好禮

配合新春檔期，無非於 1/29 至 2/28 推出官網會員專屬活動「新春三重奏・週週多照顧你一點點」。活動期間，會員於官方網站選購紫心木按摩梳或指定新春禮盒，即可享有會員點數三倍送、小行星隨行梳兌換碼或單筆免運等專屬回饋；消費達指定門檻，另可加碼獲得「好好棉－自黏擦髮巾」乙份，讓新春心意在節後持續陪伴日常。

新春禮盒亦將自 1/29 起於官網、Pinkoi 及指定實體專櫃同步販售，讓消費者無論透過線上或實體通路，都能在年節期間，挑選一份適合自己的送禮選擇。無非期望，年節的關心不只停留在送禮當下，而能隨著每天的一次梳理，在節慶過後續陪伴於日常生活之中。更多活動與產品資訊關注官方 IG 帳號 @uffy.life。（照片業者提供）