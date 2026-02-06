UFO秘密大公開？川普傳將親揭3神秘事件真相

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] UFO秘密將公諸於世？英國知名UFO研究員、紀錄片導演馬克．李（Mark Christopher Lee）透露，美國川普總統（Donald Trump）已獲多國領導人授權，握有公布美國數年來收集的地外科技、非人類生物證據的權限，預計7 月8日公開演講。

據英媒每日郵報報導，馬克指出川普已經獲得多國領導人授權，握有向公眾展示UFO資訊的權限，川普將準備一場改變人類歷史的演講，公布美國數十年來收集的地外科技、非人類生物證據，預計將在9月聯合國大會公開演講，不過時間也可能提前至7月8日，即「羅斯威爾事件」（Roswell incident）79週年。白宮尚未證實相關行程。

報導稱川普將公布的UFO機密文件，包括2004年尼米茲號（Nimitz）「Tic Tac」事件，退役海軍飛行員弗拉沃（David Fravor）宣稱目擊無窗、無翼，長得像Tic Tac糖果的不明飛行物，能以超乎傳統科技速度瞬間移動。

2015年羅斯福號「GoFast」與「Gimbal」事件，先進紅外線攝影機捕捉到不明飛行物，航母飛行員、雷達操作員稱其對飛行、國安構成威脅。

1947年羅斯威爾墜毀案，川普可能會證實當年回收的「飛行圓盤」殘骸，經鑑定為「非地球起源」，甚至涉及「非人類生物材料」的鑑識分析。

前美國情報官員葛魯西（David Grusch）曾透露，川普上任後已經翻越過所有不明飛行物、非人類生物遺體照片與數據，並聽取相關報告。若川普7月真的公開這些「外星資料」，將成為史上首位揭開宇宙祕密的人。

此外，密蘇里州眾議員伯里森（Eric Burlison）也透露，他已經獲得授權得以進入「51區」在內的機密地點。白宮也指示國防部全力配合。

多年來，多個美國軍事據點被指控藏匿非人類飛行器，甚至利用外星技術進行「逆向工程」研發實驗性飛機。他有興趣的地點包括馬里蘭州的帕圖森河海軍航空站、俄亥俄州的賴特-派特森空軍基地、巴哈馬的大西洋水下測試與評價中心以及「51區」所在地內華達測試與訓練場（NTTR）。

伯里森還說，據傳在美國境外有一個巨大到無法移動的不明物體，美軍甚至圍繞周邊建造一整棟建築，該物體也被列入他的視察名單。

伯里森過去對UFO也抱持懷疑態度，但在2003年一場聽證會上看到一段影片，「一架美軍無人機向一個球形 UFO 發射了「地獄火」飛彈，但重達100磅的精準武器竟然直接從 UFO 船體彈開，該飛行器隨後以極速飛離，毫髮無傷」，讓他從此改變看法，伯里森也是國會最致力推動公開外星生命相關資料的議員之一。

