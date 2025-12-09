UFO線索？55年前照片冒瞬態光點
福斯新聞(FOX)報導，一組於1950年代拍攝的天文照片如今被重新分析，可能出現新的關鍵線索，揭開不明飛行物（UFO）或不明航空現象（UAPs）在核武試驗場所附近出現的謎團。
根據2025年10月20日發表於「自然」（Nature）旗下「科學報告」（Scientific Reports）期刊一篇論文，加州帕洛瑪天文台（Palomar Observatory）科學家近期在1950年代的照片中，發現多起短暫、如星光閃爍般的瞬態光點（transient lights）。研究指出：「我們推測，有些瞬態光點可能是位於地球軌道上的UAP，若進入大氣層，可能會引發一些UAP目擊事件。」
研究人員檢視天文台於1949年至1957年進行一次初步觀測時拍攝的數位化天文底片，這些底片是用於捕捉夜空影像的玻璃片；值得注意的是，報告稱，這些照片是在1957年10月，全球第一顆人造衛星發射前所拍攝。
北歐理論物理研究所（Nordic Institute for Theoretical Physics）天文學家維亞羅爾（Beatriz Villarroel）在研究中指出，她與團隊運用自動化技術，在12年影像中辨識出10萬7875個瞬態光點。雖然有許多看似星光的物體，最終被判定為底片瑕疵或誤差，然而報告指出，有數千次閃光與多起核武試驗、目擊事件吻合。
研究指出，在1952年7月19日至7月27日間，多位民眾通報在華盛頓特區上空看到大量UAP，同樣的兩周中，也觀測到多個明亮的瞬態光點；研究人員還發現，這些瞬態光點出現在至少124個地面核武試驗場域上空，這些場域從1951年活躍至1957年蘇聯發射人造衛星「斯普尼克號」（Sputnik），這讓他們相信，這類現象可能源自於大氣層中的「高能粒子」（high energy particles）。
研究也表明，在核武試驗後的24小時內，觀測到瞬態光點的可能性提升45%，這段時間內記錄到的UAP目擊事件也「顯著增加」。根據紐約時報，最後一次在核武試驗上空的瞬態光點，出現於1956年3月17日，蘇聯進行「喬21（Joe 21）」核武試驗隔天。
論文最後指出，這類瞬間光點與核武試驗及UAP目擊事件，呈現出「小，但具統計意義的關聯性」，「我們的發現為UAP現象的真實性，及可能與核武活動有關聯性，提供超越目擊證詞之外的實證支持。」該研究團隊尚未回覆福斯數位新聞台評論。
