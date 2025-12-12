UG全台破50家！明年開賣「U.U」娃娃、攻海外市場

生活中心／賴俊佑報導

UG 樂己進駐台北中山南西商圈。(圖／記者賴俊佑攝影)

茶飲品牌「UG 樂己」台北中山南西門市12月13日正式開幕，該門市為品牌的第47家門市，預計今年底前全台突破50家門市，海外目前有香港3間門市以及美國加州門市，西雅圖門市也將在年底前開幕，明年起將全力搶攻海外市場，另外品牌新創IP「U.U」相關週邊也將在明年亮相，加深品牌印象。

UG 樂己首間IP潮流店在台北中山

UG 樂己進駐台北中山南西商圈，同條路上有3家飲料品牌競爭，不過UG 樂己尚未開幕就有不少人來詢問開幕時間，可見人氣；UG 樂己台北中山南西門市是首間結合 IP「U.U」的潮流店型，延續「城市綠洲」品牌概念，將綠意花香與療癒系 IP「U.U」視覺風格完美融合，打造兼具時尚感與舒適氛圍的品茶空間，店裡還有U.U潮流展示櫃，預計將成為中山打卡新熱點。

UG 樂己IP「U.U」，概念為茉莉花躺在草地上。(圖／記者賴俊佑攝影)

UG明年將推U.U娃娃和一系列週邊。(圖／記者賴俊佑攝影)

U.U娃娃明年開賣 將推一系列週邊

UG 樂己表示，U.U的靈感是招牌飲品三窨十五茉純茶強調的茉莉花躺在草地上，開幕期間會贈送U.U造型品牌香氛片，預計明年推出U.U造型娃娃，接下來還會推出娃娃穿搭的衣服、帽子。

UG 樂己台北中山南西門市開幕優惠，12月13日至12月15日三窨十五茉UG奶茶買1送1，12月15日前消費滿99元可免費獲得限量品牌香氛片，12月23日前不限金額消費每人即贈品牌保冷袋乙個。

青山 青茶專業製作以「週更模式」快速展店。(圖／青山 青茶專業製作提供）

青山 青茶專業製作以「週更模式」快速展店

茶飲品牌「青山 青茶專業製作」2024首間門市創立至今，全台已解鎖共33間門市，今年12月以一週一間「週更速度」模式快速展店，分別是12月6日桃園南崁店、12月13日台北南港店、12月20日新竹新豐店和12月27日信義ATT店，每店開幕首日可免費領取1杯指定飲品，第2杯(起)全品項5折(每人限購5杯)，開幕後第2至4日全品項73折(每人限購5杯)。

