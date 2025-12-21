UG手搖茶消費北捷死者被罵翻 董事長鄭凱隆下午3點召開記者會滅火

〔記者楊雅民／台北報導〕北捷爆發連續攻擊案件，不少民眾自發性前往事發地點默哀、獻花，竟傳出UG品牌老闆聯發國際董事長鄭凱隆，拿著UG手搖飲提袋和飲料連同花束獻上，引起大批網友罵翻，痛批消費災難、超糟糕的行銷，鄭凱隆將於下午三點親自召開記者會為死者獻花哀悼惹議一事說明。

鄭凱隆在社群媒體上也貼上獻花及印有UG品牌的飲料袋的照片，並寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」的文字，目前鄭凱隆的Threads已經轉為「個人檔案不公開」，先前貼文已經無法看到。

