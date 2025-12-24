UG手搖飲老闆指定捐款遇害騎士家屬 北市社會局代收

社會局表示，UG手搖飲老闆鄭凱隆獻花悼念死者，卻消費死者惹議。鄭凱隆有捐出100萬元給台北市社會局，並指定捐款給蕭姓騎士家屬。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市發生1219北捷無差別攻擊事件，UG手搖飲老闆鄭凱隆獻花悼念死者，卻在花束上暴露品牌，引起民眾討論，認為此舉消費死者惹議，也開記者會道歉，承認行為確實不當。不過，鄭凱隆有捐出100萬元給台北市社會局，並指定捐款給蕭姓騎士家屬。社會局表示，因鄭凱隆指定收受者，社會局將會協助代收代轉予受害人家屬，故由家屬決定如何使用。

死亡的蕭姓騎士是在誠品南西路口遇害，並不符合捷運或是商家提供慰問金條件。且蕭姓騎士是在上下班時間遇害，依勞基法規定，雇主應給予5個月平均工資喪葬費用，以及40個月平均工資的職業災害死亡補償。

