UG挨轟！ 聯發國際出現公關災難 專家憂：這EPS可能得重算了





上週五（19日）27歲兇嫌張文在台北車站M7出入口、中山商圈誠品南西犯下隨機殺人案件，釀4死11傷慘劇，死者包括他自己。事後社群傳出有男子手提飲料品牌「UG」的包裝袋，以及印有「UG」字樣的花束到北捷攻擊傷亡事件現場獻花，此舉引發網路撻伐，質疑利用此事件進行品牌行銷，也有網友發起旗下全系列品牌的抵制活動。對此，投資部落客「邏輯投資」直言該品牌出現「公關災難」後果難以預料。

邏輯投資在粉專上表示，這起事件對UG而言是一場「公關災難」。他指出目前聯發國際（2756）因「UG」積極展店，營收持續創高，今年截至11月累計營收年增率68.61％。公司將「UG」定位為潮牌飲料店，不僅在台灣展店，還將市場延伸到美國，並推動加盟。根據公司說法，目前預約加盟訂單已超過30家，成為公司重要的新增長引擎。

但這次公關災難後果難以預料，他列出「3大原因」包括：

1、北捷攻擊案是台灣社會重大案件，負面行銷引發極度社會不滿，公司與旗下品牌商譽均嚴重受損，不僅「UG」受影響，包括「歇腳亭」以及公司未來可能推出的餐飲品牌，也都一同捲入爭議漩渦。

2、新主力品牌「UG」形象直接受創，銷量受到抵制效應影響下滑，可能也會引發加盟主不滿甚至興訟，衍生爭議與額外成本。

3、「UG」展店是公司營收成長的主要動能，但加盟訂單與意願恐受到此負面行銷事件影響，成長性削減可能直接影響公司評價。

邏輯投資指出，根據法人預估，聯發國際2026年EPS超過7元，股價交易在預估本益比約13倍的位置，但我想這EPS可能得重算了，他強調這件事情也顯示針對「企業負責人風格誠信風險評估」的重要性，雖然有的企業主風格真的過於保守，但發生這類事件的機率也能降到最低，畢竟投資最怕這種翻車現場。

今（22）日為1219恐攻事件後首個交易日，截至目前為止，聯發國際下跌6.1元，跌幅6.69%，來到85.1元。

