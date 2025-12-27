UG獻花事件被罵翻！品牌遭挖前世今生 財經網美：恐是中國的白手套

娛樂中心／綜合報導

手搖飲品牌UG董事長鄭凱隆，日前在北捷隨機殺人事件後，攜帶自家飲料到現場獻花致意，遭網友質疑「消費死者打廣告」引發抵制聲浪，鄭凱隆隨後公開道歉。事件延燒之際，臉書粉專「Emmy追劇時間」胡采蘋發文討論此事，指出UG事件不單只是公關失誤，並進一步整理UG品牌背景，質疑UG是否為中國手搖飲品牌「霸王茶姬」在台灣的白手套。

胡采蘋表示，UG獻花事件之所以引爆輿論，關鍵在於正值社會高度悲痛與憤怒時刻，「被電視新聞全面追打其實也相當倒楣」。然而粉專也透露，事件發生後，Threads上突然出現多個新註冊帳號發文替UG洗白，甚至將其他品牌與粉專一併拖下水，引發團隊警覺，進而開始查詢UG背景。

胡采蘋指出，UG在視覺設計、介面、美術風格、包裝甚至吸管配置上，與中國手搖飲品牌「霸王茶姬」高度相似，並使用曾在中國引發爭議的「冰勃朗奶精」。進一步比對公司資料後發現，UG實際上為老字號品牌「歇腳亭」母公司聯發國際所推出的新品牌。

胡采蘋回顧歇腳亭發展史，指出其曾因台灣市場競爭激烈而西進中國，後來又轉往美國市場發展珍奶品牌並取得成功，直到近年美國市場競爭加劇，獲利下滑。粉專質疑，聯發國際向來屬於「市場不好就轉移戰場」的企業，卻突然在高度競爭的台灣市場推出被稱為「台版霸王茶姬」的UG，決策模式並不合理。

此外，粉專也揭露UG曾註冊霸王茶姬招牌飲品「伯牙絕弦」，卻於今年9月撤銷註冊，而該名稱隨即由霸王茶姬新加坡公司重新在台註冊，時序巧合引發外界聯想。對此，粉專提出疑問：「UG究竟只是模仿霸王茶姬，還是實際上為其進軍台灣市場的白手套？」

