UG獻花悼念「露出LOGO」挨轟 官方發聲道歉了

張文犯下北車M7出口、誠品南西店的恐怖攻擊，最後墜樓身亡，釀成4死11傷慘劇。事發後許多民眾到現場獻花悼念，知名手搖飲料老闆也到場，但他身穿滿版品牌Logo並送上有醒目Logo的飲料袋、插上名牌的花束，被網轟「觀感不佳」。對此，UG TEA官方發聲致歉了。

事發後許多民眾到現場獻花悼念 。（資料照／中天新聞）

UG負責人在Threads上發布相關照片。（圖／翻攝自負責人Threads）

昨（20）日有不少網友在社群平台Threads上傳相關照片和影片，畫面中可見一名男子手提印有UG品牌的飲料袋，並將掛有品牌字樣的花束一同放置在事發現場致意。此舉引發網友不滿，怒轟：「這真的是給你打廣告、宣傳的時間點嗎？ 這樣的品牌行銷未免太令人作嘔」、「這時候打廣告好可怕」、「擺明就是知道媒體會拍在那邊，你擺這一袋，怎麼拍都露出 UG。 這真的是給你打廣告、宣傳的時間點嗎？這種品牌行銷未免太令人無言。」、「真的噁，還拍那兩下手是怎樣」、「本來就討厭這個品牌，現在更反感，拿悲劇做自家宣傳，真可惡」。

後續就有網友指出，畫面中的男子是UG的負責人，還有人發現負責人當天確實曾在Threads發布相關照片，並寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」等內容。此舉被大批網友批評後，鄭姓老闆一度發文回嗆「只是想表達自己的悼念」、「飲料是我自己下單並沒有想去贈」，不過目前帳號皆已轉為私人帳號。

網友罵聲不斷，許多人更大喊抵制該品牌。UG TEA於今（21）日上午緊急在臉書粉專發文表示，「我們誠摯面對因表達方式不當，所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」不過仍關閉留言區。

