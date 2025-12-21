UG獻花悼念「露出LOGO」道歉了！1舉動再被轟：根本沒誠意

記者蔣季容／台北報導

27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周邊犯下隨機砍人案，釀成4死（含張文）11傷悲劇。許多民眾自發獻花哀悼，然而茶飲品牌UG昨（20）日在現場放了帶有品牌LOGO的鮮花與提袋，遭質疑蹭流量，引發批評，對此UG今日發出聲明道歉，但卻關閉留言區，被網友痛批「真的看不出道歉誠意」。

張文攻擊事件後，在台北車站、中山站兩個事發地點，都有民眾前往哀悼致意，有網友20日在Threads分享影片，只見一名男子手提一袋印有UG標誌的飲料，以及掛有UG兩字牌子的花束到場哀悼，引發討論。後來被認出，該男子就是UG老闆鄭凱隆。

廣告 廣告

UG老闆鄭凱隆手提一袋印有UG標誌的飲料，以及掛有UG兩字牌子的花束到場哀悼。（圖／民眾提供）

對此，UG今日在臉書粉專PO文道歉，「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」

不過該則貼文卻將留言區關閉，網友紛紛在其他篇貼文下方痛批「道歉還關留言，怕被砲嗎」、「連道歉都是敷衍到不行，還關閉留言，真的滿噁心的」、「吃人血饅頭，全面抵制作秀店家」、「道歉文關留言？ 怎不直接關帳號」、「虛心接受卻不能留言」、「鎖留言真的看不出道歉誠意欸」。

事實上，事件發生後，UG也在第一時間回應「在此令人震驚與難過的事件之後，公司董事長赴現場表達哀悼，若因此引發疑慮深感歉意。期待大家共同關注與關懷，謝謝。」

更多三立新聞網報導

張文已死⋯父母得「變賣家產」賠償？律師解惑了

若遇持刀殺人怎麼辦？律師曝2招自保：不用顧慮法律後果

冬至變天轉濕冷！聖誕節「雨區擴大」 氣象署：更強冷空氣報到

冬至不只吃湯圓！命理師曝「9大開運法」 桃花、財運旺整年

