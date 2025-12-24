UG秒捐百萬早在悼唁爭議前 彭華幹揭露關鍵時間序

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

1219隨機攻擊事件，造成多名無辜民眾死傷，社會震驚。事件後，連鎖茶飲品牌UG因悼唁方式引發公關爭議，相關討論持續延燒。對此，時事評論者彭華幹在臉書發文指出，在情緒與輿論之外，有一段「被忽略卻相當關鍵的時間序」，應該被完整放回公共討論中。

219事件爆發後，聯發國際董事長鄭凱隆秒捐百萬，指定給唯一沒有保險給付的被害者，彭華幹強調，這筆捐款的決定與到位時間，是在後續所有爭議發生之前。他也特別指出，自己並非要替任何人或任何品牌辯護，而是認為公共事件的討論中，情緒可以存在，但事實也應該完整呈現。（圖／彭華幹臉書）

彭華幹指出，事件發生後，台北市政府第一時間啟動關懷與救助機制，社會局逐一盤點每位傷亡者的保障狀況時，發現其中一名罹難者處境格外艱難。該名罹難者當時僅是騎車經過現場，因禮讓而遭加害者揮刀殺害，案發地點既不在捷運站內，也不在百貨公司內，導致其家屬無法適用誠品或北捷的任何保險理賠機制，成為此次事件中唯一完全沒有保險給付的被害者。

廣告 廣告

彭華幹表示，更關鍵的是，該名罹難者同時也是家中主要的經濟來源，使家屬在突如其來的悲劇下，面臨極為沉重的生活壓力。基於此情況，市長指示社會局必須設法協助，並評估是否需要對外募款。

社會局長姚淑文為1219事件被害者募款，聯發國際董事長鄭凱隆秒捐百萬，募款對話曝光。（圖／台北市政府）

他進一步揭露，根據近日曝光的社會局內部紀錄與對話內容，社會局長是在事件發生後第一時間，就接到聯發國際董事長鄭凱隆的來電，在姚淑文局長告知該名被害者家屬「無保險可理賠」的特殊處境，並詢問是否能夠指定捐款協助。鄭凱隆當下即表達願意協助，並於銀行開門的第一個工作日，實際匯出新台幣一百萬元。

彭華幹強調，這筆捐款的決定與到位時間，是在後續所有爭議發生之前。他也特別指出，自己並非要替任何人或任何品牌辯護，而是認為公共事件的討論中，情緒可以存在，但事實也應該完整呈現。

「當一筆捐款是在制度評估後，針對唯一無法適用誠品或北捷保險理賠的被害家屬，且在事件初期就已實際到位，這個時間序本身，就值得被如實放回公共視野。」彭華幹寫道。

他最後呼籲，公共事件的討論不該只剩下立場對立，將事實放回正確的位置，或許才是對受害者、也對整個社會更負責任的做法。

更多FTNN新聞網報導

台中市地政局前局長詐領特別費6萬餘元認罪 中檢今起訴求減刑

張文筆電硬碟以「48位數碼」加密！刑事局求助原廠無果 將採暴力破解

連帶乾妹判賠938萬不服提上訴 割喉乾哥聲請救助免裁判費「16萬裁判費全民埋單」

