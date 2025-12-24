UG老闆百萬捐款對話流出！社會局長澄清非洗白：北捷事發隔日即聯繫

UG老闆獻花惹議後，傳出捐百萬助亡者家屬，社會局證實款項於獻花風波之前即入帳，籲外界勿過度解讀。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 北捷隨機攻擊案後，UG負責人鄭凱隆獻花卻因商標入鏡挨轟行銷，雖道歉仍掀議。北市社會局證實，他已捐100萬元至專戶，指定協助蕭姓騎士家屬，款項由家屬全權決定，呼籲勿過度解讀善意。

北市社會局證實，鄭凱隆已捐出100萬元至專戶，並明確指定用於協助身故的蕭姓騎士家屬。局長姚淑文強調，針對外界質疑此舉是利用局長名義「洗白」以化解公關危機一事，姚淑文澄清兩人為同鄉舊識，事發隔日對方即主動聯繫詢問協助管道，她才建議透過官方捐款較有保障，當時根本未發生獻花風波。

至於通訊軟體對話截圖流出，她推測是群組轉發所致，並非刻意公開。她坦言，事故後週末期間忙於探視傷者，對網路輿論後知後覺，直到群組討論才知悉鄭凱隆捲入爭議。對於22日上班首日即收到善款，她表示許多企業需跑流程，能即時入帳確實令人感謝，因此曾在群組內致謝。原文資訊彙整：死亡的蕭姓騎士是在誠品南西路口遇害，並不符合捷運或是商家提供慰問金條件。且蕭姓騎士是在上下班時間遇害，依勞基法規定，雇主應給予5個月平均工資喪葬費用，以及40個月平均工資的職業災害死亡補償。

關於不幸身亡的蕭姓騎士，因遇害地點位於誠品南西路口，並不符合捷運系統或特定商家慰問金的發放標準。不過，考量事發時間屬於上下班途經時段，依據勞基法規範，雇主除須給付5個月平均工資作為喪葬費外，另須承擔40個月平均工資的職災死亡補償，以確保受害者家屬權益。

