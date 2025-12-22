UG董事長悼念挨批致歉 聯發國際盤中挫逾7%

（中央社記者江明晏台北22日電）北捷台北車站與誠品南西日前發生隨機攻擊造成死傷，引發各界前往悼念，經營手搖飲品牌UG的聯發國際董事長鄭凱隆，因在現場擺放印有品牌Logo的飲料與花束，遭網友質疑趁機打免費廣告後公開致歉，事件也波及股價，今天盤中挫逾7%。

鄭凱隆21日公開致歉，他表示，原意是前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為，深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動不恰當；這是一件令人悲痛的事情，卻因他的不當行為而模糊真正該被關注的焦點，向社會大眾致歉，也深刻檢討自身判斷與行為。

UG哀悼事件也波及母公司股價表現，聯發國際今天盤中股價一度下跌逾7%，下探84.4元。

聯發國際旗下經營Sharetea歇腳亭和UG兩個手搖飲品牌，受惠快速展店，前3季營收新台幣8.4億元，年增66.35%，每股盈餘（EPS）2.71元，超越去年全年的2.41元。（編輯：林家嫻）1141222