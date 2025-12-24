UG董座悼唁北捷案死者送自家飲料遭抵制 名嘴還原捐百萬救火「時間序」真相

北捷案後許多民眾前往南西商圈獻花，卻意外爆發UG董座悼唁爭議。呂健豪攝

北捷上週五發生無差別攻擊案件，造成嚴重傷亡，許多民眾自主在案發現場獻花悼念死者，連鎖茶飲品牌UG董座鄭凱隆也前往致意，但因其悼唁方式引發爭議，使品牌遭到抵制，事後傳出鄭凱隆捐款100萬元試圖滅火，不過名嘴彭華幹則發文指出，有一段「被忽略卻相當關鍵的時間序」，還原捐款背後的真相。

27歲男子張文，19日傍晚接連在台北車站M7、M8出口連通道及中山南西商圈進行隨機攻擊，不僅狠奪3條人命，還有11人受傷，行兇後張男也墜樓身亡，留下諸多謎團，也勾起民眾對於2014年鄭捷案的恐怖回憶，而許多民眾也在案發現場自主獻花悼唁罹難者。

連鎖茶飲品牌UG也由董座鄭凱隆親自前往誠品南西店前致意，但他當天前往悼唁時，身穿品牌LOGO上衣，在場致贈印有品牌商標保冷袋裝的飲料，民眾發現後拍照上傳網路，認為此舉是在藉由消費死者，曝光自家品牌，導致UG遭到民眾炎上、抵制。

而在事件發酵之後，鄭凱隆也親上火線，召開記者會說明並致歉，更傳出他捐款100萬試圖滅火。不過對於捐款滅火一事，名嘴彭華幹發文指出，有一段「被忽略卻相當關鍵的時間序」，應該被完整放回公共討論中。

彭華幹表示，案發後，北市府第一時間啟動關懷與救助機制，社會局逐一盤點每位傷亡者的保障狀況，但發現當時騎機車經過現場遭到攻擊蕭姓保全，因為案發現場不在捷運站內也不在百貨內，因此不適用北捷或誠品的保險理賠機制，而蕭男又是家中主要經濟來源，使家屬突然陷入沉重的生活壓力。

台北市長蔣萬安為此指示社會局設法協助並評估是否需對外募款，而在案發後，鄭凱隆也主動致電社會局長姚淑文，詢問有什麼可以幫忙的地方，因此得知蕭姓死者家屬的處境，姚也詢問對方能否指定捐款協助，鄭則表達協助意願，於案發後銀行第一個工作日，實際匯款捐助100萬元。

彭華幹強調，整個過程是鄭凱隆主動致電詢問，而非社會局向對方募款，且決定捐款及到位的時間，都是在後續的爭議發生之前，他也解釋，並非要替任何人或任何品牌辯護，而是認為公共事件的討論中，情緒可以存在，但事實也應該完整呈現。

彭華幹也呼籲，公共事件的討論不該只剩下立場對立，「這個時間序本身，就值得被如實放回公共視野。」，將事實放回正確的位置，或許才是對受害者、也對整個社會更負責任的做法。



