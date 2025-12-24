UG董座獻花惹議 LINE對話還原他秒捐百萬送暖喪命騎士

UG董事長鄭凱隆獻花惹議，但其實在爭議出現前，即低調捐款百萬元，指定協助蕭姓罹難者家屬。圖／翻攝畫面





台北市中山捷運站上週五(19日）發生張文隨機攻擊事件，其中37歲蕭姓機車騎士因禮讓行人，遭凶嫌揮刀割喉身亡，成為此次事件中唯一無法獲得任何保險理賠的死亡被害者，家屬僅能依《犯罪被害人保護法》申請180萬元補償金，後續生活與經濟壓力沉重。

近日，連鎖茶飲品牌UG董事長鄭凱隆手提自家飲料與花束前往案發現場致意，引發部分網友質疑藉悼唁行銷品牌。不過，隨著LINE對話內容流出，市府相關人士證實，鄭凱隆早在相關爭議出現前，即已主動表達捐款意願，並於案發後第一時間完成百萬元匯款，指定捐助蕭姓騎士家屬。

台北市政府指出，事件發生後即啟動跨局處應變機制，逐一關懷訪視傷者與罹難者家屬，協助醫療、喪葬及後續生活支持。市長蔣萬安指示社會局積極對外募款，優先協助經濟處境最為艱困者，特別是無任何保險保障的蕭姓機車騎士家屬。

根據流出的LINE對話內容，社會局長姚淑文向友人說明，1219事件屬突發狀況，蕭姓機車騎士因事發地點既非捷運站、亦非百貨商場，無法適用相關公共責任或營業保險，成為此次事件中「唯一完全沒有保險保障」的死亡被害者。

姚淑文也透露，市府並無既定預算可即時因應，除全面關懷訪視每一位受害者與家屬、承擔醫療、喪葬與慰撫金外，仍須緊急對外募款。她回憶，當天從最後一家醫院離開時，市長即交代「能夠幫忙的就幫忙，需要募款也要快」，相關社工處遇、募款作業與安心小站設置等工作同步展開，行政壓力沉重。

LINE對話中並記錄，姚淑文更主動接到鄭凱隆主動來電，表示願意捐款協助此次受害者。她向鄭凱隆說明蕭姓機車騎士的特殊處境後，並詢問是否可指定捐款，鄭凱隆當下即回應「可以做到的」，表達願意協助捐助100萬，更在週一銀行開門後立刻匯款。

社會局指出，類似重大突發治安事件，並無事前可編列的專屬預算，除公部門既有救助機制外，仍須仰賴社會各界即時伸出援手。市府後續也將設立「1219事件」愛心捐款平台，統一受理民眾善款，並依社福流程媒合運用，確保所有受害者及其家屬獲得必要協助。

