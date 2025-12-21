UG送飲料哀悼大翻車！董事長鞠躬道歉 落淚還原初衷「很難過」整晚沒睡

記者李育道／台北報導

知名手搖飲料UG Tea樂己因董事長鄭凱隆。（圖／翻攝畫面）

知名手搖飲料UG Tea樂己因董事長鄭凱隆昨（20）日帶自家飲料加上醒目LOGO花束、衣著到台北隨機砍人現場致哀，遭質疑消費死者，被炎上抵制。UG飲料今早火速道歉，但道歉文關閉留言再被網友撻伐。UG下午緊急召開記者會，董事長鄭凱隆也當場鞠躬道歉，提及為何自己會有這樣的行為，一度哽咽當場落淚，強調：「我真的很難過，我只是想做一點事，對不起。」

鄭凱隆先說聲明表示，這次事件發生後，看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。「我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。」

鄭凱隆聲明表示「原意是想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。」（圖／翻攝畫面）



鄭凱隆表示透過這次事件，清楚學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為自己的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點。願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此再次感到非常抱歉。

鄭凱隆再次強調，今天這場說明會，不是任何形式的藉口；「所有媒體及社群的聲音，我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。」

鄭凱隆還原他最初的想法，期間一度哽咽落淚。（圖／翻攝畫面）

聲明結束，鄭凱隆還原他最初的想法，期間一度哽咽落淚「其實在我送花之前的前一個晚上，我看到新聞，騎士倒下去的那一幕，那天晚上真的沒辦法睡好，我真的很難過，我不知道我可以做什麼，我那天晚上真的沒有睡，我一早還連絡公司各店要準備噴霧，早上起來我思考我能做什麼，我想說可以買一束花過去，剛好附近的門市有開，所以我就，唉，我就把飲料跟花一起拿過去，我並沒有，對不起真的對不起，只是我真的很難過，我只是想做一點事，對不起。」

鄭凱隆說看到機車騎士遭刺傷的新聞，真的很難過整晚沒有睡好。（圖／翻攝畫面）

針對今早UG道歉聲明鎖留言，導致大眾情緒更為不滿。鄭凱隆回應「我這個行為本來就不對，鎖留言是因為太多反應我們來不及回，現在一次跟大眾講清楚，再次為我的個人行為對大家道歉。」



至於網友們發起抵制行為，鄭凱隆表示，明白自己真的做錯事，但還是希望網友可以諒解，「我就是行為不對，所以再次道歉」。

鄭凱隆昨（20）日帶自家飲料加上醒目LOGO花束、衣著到台北隨機砍人現場致哀，遭質疑消費死者，被炎上抵制。（圖／翻攝畫面）

