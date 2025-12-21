UG飲料致哀遭批「吃人血饅頭」 董事長鄭凱隆落淚鞠躬致歉：我的不當行為願承擔責任

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

北市上周五發生重大隨機攻擊事件，造成3名無辜民眾喪命，事發後，民眾自發在案發地點獻花悼念。不過知名手搖飲品牌UG創辦人兼董事長鄭凱隆，卻被網友拍到帶著印有品牌標誌的花束及一袋自家飲料到現場，引發外界質疑趁機行銷。對此，UG今（21）日上午發文致歉，鄭凱隆下午更親自召開記者會，當場落淚鞠躬道歉。

聯發國際董事長鄭凱隆（左）下午親上火線召開記者會，對於個人行為引發外界質疑及抵制，鄭凱隆鞠躬道歉。（圖／翻攝畫面）

有網友在社群平台分享影片指出，台北車站M8出口附近擺滿鮮花，為上周五無差別攻擊事件的逝者哀悼、為傷者祈福，但其中一束花卻附上UG品牌字卡，地上也放有一袋UG飲料。另有民眾目擊，在中山商圈案發地點，一名身穿滿版UG字樣背心的男子，將花束與飲料放置路旁後拍照離開，遭指認為鄭凱隆本人。

相關畫面曝光後，網路迅速掀起批評聲浪，不少人認為做法不妥，更有網友痛批「行銷災難」、「吃人血饅頭」等揚言抵制品牌，鄭凱隆隨即將個人社群帳號轉為私人。

對此，UG官方臉書、Threads於今天上午發出道歉聲明，對於因表達方式不當引發各界討論與質疑，UG感謝社會大眾的指正與提醒，虛心接受，並致上誠摯的歉意。不過貼文關閉留言功能，讓許多網友感到不滿。

知名手搖飲品牌UG創辦人兼董事長鄭凱隆，被網友拍到帶著印有品牌標誌的花束及一袋自家飲料到現場，引發外界質疑趁機行銷。（圖／翻攝自Threads）

隨著事件持續延燒，UG下午召開記者會，鄭凱隆親上火線鞠躬道歉，他哽咽表示，當時看到受害者倒下的畫面，非常難過，本意就只是前往致意與哀悼，因門市就在附近才會攜帶飲料前往。他事後理解這樣的行為並不恰當，「因為我的不當行為而引發爭議，我願意完全承擔責任。」對於社群鎖留言，他強調是因輿論反應過大、團隊無法即時回應，才先行關閉，不是逃避。

針對外界質疑與抵制聲浪，他再度向社會大眾致歉，「我就是行為不對，所以再一次道歉，也希望大家給公司一個機會。」他並強調記者會不是辯解或藉口，所有批評與質疑都虛心接受，未來在公共事件中也將更加謹慎，以避免類似爭議發生。

