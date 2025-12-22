UG Tea董座致歉也救不了 投資人信心崩盤…母公司股價一度慘跌7%

聯發國際董事長鄭凱隆（左）於21日召開記者會，對於帶UG包裝至悼念現場遭炎上，表達歉意。（聯發國際提供）

知名手搖飲UG Tea因為老闆鄭凱隆悼念北捷隨機殺人案傷亡民眾，將包裝和鮮花擺放遭炎上，在網友罵聲一片下，鄭昨（21日）以母公司聯發國際董事長身分舉行記者會，但仍未獲輿論諒解，也衝擊公司股價。雖然台股今日再度強彈，但聯發國際獨憔悴，盤中一度慘跌逾7%。

聯發國際是上櫃餐飲股，當初以歇腳亭起家，後來歇腳亭轉往海外發展，聯發國際去年再推出時尚茶飲品牌「UG」，走較高單價路線，並找來人氣樂團「告五人」擔任代言人，在手搖飲紅海市場殺出一片血路，今年更啟動全球布局計畫，台灣開出近50家門市，香港3家門市。

廣告 廣告

豈料，董事長鄭凱隆日前在悼念北捷隨機殺人案被害人，將UG包裝和鮮花擺放在現場，遭質疑置入性行銷，遭輿論批評，甚至有人在網路上發動抵制。

雖然鄭凱隆昨日親自召開記者會，親自召開記者會說明，並多次鞠躬致歉，強調並無行銷意圖，願意為事件負起責任，但網友並不買單，甚至連股民也沒有信心。

台股今日隨美股續彈也大漲超過400點，但聯發國際（2756）盤中一度重挫6.8元，跌幅逾7%，股價最低來到84.4元，直到尾盤跌幅才慢慢收斂，終場下跌2.2元，跌幅2.41%，收在89元。

更多鏡週刊報導

行銷翻車？UG整袋擺哀悼現場挨轟 官方發道歉聲明「1舉動」再掀戰火

「蹭的難看…」恐攻悼念現場高調現品牌飲料！知名手搖店老闆遭炎上 社群帳號秒鎖私人

北車英雄余家昶肉身擋刀亡 80歲母心痛淚崩：我以他為榮