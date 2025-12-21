UG TEA被炎上！哀悼恐攻送飲料「喬角度秀LOGO」掀抵制潮 業者道歉了

北捷台北車站及中山商圈19日發生恐怖攻擊事件，造成4死11傷。對於此次案件，許多民眾事後紛紛到現場獻上鮮花哀悼，向死者致意，沒想到手搖飲料品牌UG TEA老闆獻花時，還特別放了自家飲料，被質疑趁勢宣傳吃人血饅頭，引發網友抵制潮。對此，UG TEA今（21）日公開道歉，「感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意」。

一位網友在社群平台貼出影片，有男子到案發現場獻花時，特別提了一袋飲料，不過花束、飲料提袋上都印有UG TEA的品牌標誌，男子放置時還特別調整角度才離去，被質疑是趁機宣傳，因此掀起網友抵制潮；由於男子事後將相關照片上傳IG，被起底是UG TEA老闆，被炎上引發抵制潮，男子也緊急關閉社群帳號。

不過許多網友仍不罷休，紛紛湧進UG TEA各社群粉專留言，「連死人都能消費，你們老闆是真牛X」、「噁心的行銷，要不要去每一個公墓都放你們的飲料？！」、「是在吃人血饅頭嗎？有夠噁心」、「錯誤行銷帶來災難」、「低能品牌丟臉丟死了」、「嗜血的噁心品牌，一生拒喝」、「無良商人，消費亡者！」、「低能品牌，丟臉丟死了」。

對此，UG TEA今日在臉書粉專公開道歉，「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意」。

