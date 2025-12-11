UH-60M新塗裝「NEW ARMY」 駁二試航驚豔亮相

記者孫建屏／高雄報導

陸航UH-60M通用直升機昨日現身高雄市駁二藝術特區，飛行英姿與轟隆的發動機聲讓遊客感到驚喜，紛紛停下腳步拍照，機身兩側更有新的「NEW ARMY」、「NEW POWER」及老鷹的低視度彩繪，令遊客直呼「真的太意外了！」，也讓週六即將登場的「2025駁二動漫祭」未演先轟動。

國防部支援「2025駁二動漫祭」明起一連2天在高雄駁二藝術特區舉行，將在「Plus的奧秘－動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元中，陳展陸航UH-60M通用直升機、裝甲戰鬥車、心戰喊話車及特戰突擊車等現役武器裝備，展現近年國防建軍的成果，並增進全民對國防的認知，進而支持國防。

全新機身彩繪 展陸軍戰力新風貌

為確保進駐安全、順利，陸航602旅編號904的UH-60M直升機上午飛抵駁二特展試航，全新「NEW ARMY」、「NEW POWER」及老鷹鳥首的低視度彩繪，也在機身尾桁左、右兩側亮相。

彩繪創作團隊成員之一的劉學謙表示，陸軍近年來陸續接裝M1A2T戰車、海馬士（HIMARS）多管火箭系統、陸射劍二飛彈，以及國產的T112步槍、紅隼火箭彈和各型無人機等武器裝備，大幅提升整體戰力，因此，以「NEW ARMY」、「NEW POWER」展現陸軍的新風貌，老鷹圖案則代表一般通稱「黑鷹」的UH-60M直升機。

模型界、金像獎得主跨界合作挺國防

劉學謙指出，此次彩繪團隊包括模型界大師樊成彬、今年國軍文藝金像獎「美術類西畫項」金像獎得主鄒錦峰、空軍文物收藏家及飛安專家彭斯民，以及周政賢、劉延濱、王丞邑、楊榮富、鄭涵云、管延境、范盛為、謝素霞和傅心銘等模型界好手和資深軍事專家，共同集思廣益，希望以彩繪圖案吸引年輕世代的矚目，引發國人共鳴，以增進全民國防的共識和理念。

此外，軍武漫畫創作者梁紹先、A士也將在現場展出最新的作品，「玩家盃」模型競賽也有軍武類作品，讓民眾可以感受軍武與動漫結合的魅力。

在高雄駁二特區試航的UH-60M，機身兩側有全新的「NEW ARMY」、「NEW POWER」及老鷹鳥首的低視度彩繪。（記者孫建屏攝）

