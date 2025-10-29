Ultra Taiwan11/1登場 世界百大DJ輪番演出

記者王丹荷／臺北報導

「Ultra Taiwan超世代音樂節」將在11月1日於臺北市大佳河濱公園登場，超過30組國際頂尖藝人來臺輪番演出，主辦單位近日在官方Instagram驚喜宣布開放後台見面會抽選活動，包括世界百大DJ冠軍Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）、「電音大帝」Steve Aoki（史蒂夫青木）、「雙面歐神」Oliver Helden（奧立佛荷登斯）以及「節拍雷伯」Laidback Luke等世界百大DJ巨星都有機會在活動當天相見合照，消息一出粉絲瘋狂留言爭搶參加資格，有粉絲跪求希望「電音巨人」Afrojack（艾佛傑克）也有後台見面的機會，意外釣出本人回覆：「你們可以來見我，如果你們喜歡我的話！」讓粉絲驚喜不已，直呼太親民。

最年輕、擁有5屆世界百大DJ冠軍紀錄的Martin Garrix相隔2年再度來臺，準備以全新曲目與能量回饋臺灣樂迷，有望演出今年破天荒與David Guetta及Afrojack合作的全新單曲〈Our Time〉以及與Armin van Buuren攜手探索更深層的情感的〈Sleepless Nights〉。

暌違7年來臺的Steve Aoki，這些年來與BTS防彈少年團3度合作，並與前「一世代」成員路易推出單曲，甚至天后蔡依林也都合作過，一直是臺灣粉絲敲碗期待來臺的DJ巨星之一。他日前自拍影片放在Instagram，向臺灣粉絲喊話期待相見，「砸蛋糕」是他在世界各地巡迴演出經典橋段，主辦單位已準備五星級飯店10個大型訂製蛋糕迎接他的到來。

臺灣粉絲暱稱「阿福」的Afrojack也製作送給臺灣的特別影片，他2023年來臺參加Ultra Taiwan，演出結束之後狂讚「Insane」（瘋狂），近日重新剪輯當時來臺演出的精采盛況，並在影片後半部放入臺北101、故宮、大稻埕歷史建築仁安醫院以及關渡宮等臺北景點，號召世界各地的粉絲來到臺灣朝聖，他也在限時動態分享正在剪輯全新的Set，準備在本週末與粉絲見面。

Ultra Taiwan超世代音樂節將全世界最受歡迎Ultra Music Festival原汁原味搬來臺灣，無論卡司陣容、舞台設計，還是燈光、視覺、煙霧和煙火效果，所有細節都經過美國UMF總部層層把關，打造出頂級規格的音樂饗宴，並榮獲英國媒體《DJ Mag》票選為最新一年的「百大音樂節」殊榮，許多樂迷列為「每年必定朝聖一次」的重要儀式之一。

去年Ultra Taiwan雙日吸引3萬人次參加，其中有來自美國、日本、韓國、星馬、香港等地的樂迷來臺朝聖，今年Ultra Taiwan國際旅客更是去年的2倍突破往年紀錄，Threads上就有網友貼出機場照片發文詢問：「這幾天臺灣有什麼大型活動嗎？外國人入境也太多了！」底下網友刷一排留言：「Ultra Taiwan！」足見這場活動的國際規格，有望為臺北創造全新的觀光商機。

Ultra Taiwan本週六登場。（Ultra Taiwan提供）

5度拿下世界百大DJ冠軍Martin Garrix，相隔2年再度來臺參加Ultra Taiwan。（Ultra Taiwan提供）

Steve Aoki 相隔7年來臺參加Ultra Taiwan。（Ultra Taiwan提供）