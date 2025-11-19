UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國

大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

大陸常駐聯合國代表大使傅聰。（ 圖／翻攝《央視新聞》 ）

《央視新聞》報導，當地時間18日下午，大陸常駐聯合國代表大使傅聰於聯大安理會改革問題全會的發言中表示，近期，日本首相高市早苗在國會發表涉台露骨挑釁言論，妄稱「台灣有事可能對日本構成『存亡危機事態』」，暗示日方可援引所謂「集體自衛權」武力介入台海問題。

傅聰再次重申，「眾所周知，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

傅聰表示，高市早苗的涉台言論極其錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。這是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所作的走和平道路的基本承諾。

傅聰嚴厲表示，「這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。」

日本首相高市早苗「台灣有事論」使中日關係跌入谷底。（ 圖／《美聯社》 ）

在第二輪發言時，傅聰針對日方發表的荒謬言論進一步強調，第二次世界大戰勝利已經80年，二戰事實鐵證如山、不容否認，日本的戰爭和殖民罪行罄竹難書、不容翻案。日方任何辯解只能進一步證明，日本仍然無法正視、反省侵略歷史。

傅聰指出，日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口發動對外侵略，包括在1931年以行使「自衛權」為藉口發動九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的世界人民帶來深重災難。

傅聰質問道，今天日本首相高市早苗再提「存亡危機事態」，究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？高市早苗還一貫主張廢除和平憲法中「放棄戰爭」條款。針對高市早苗如此惡劣表現，國際社會如何相信日方能恪守走和平道路的承諾？如何相信其能夠維護公道正義？如何相信其能承擔維護國際和平與安全的職責？

傅聰再次重申，大陸正告日方，立即停止干涉中國內政，收回挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，否則由此產生的一切後果將由日方承擔。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸必將迎頭痛擊。我們將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

