UN將開會討論制裁北韓 北韓批評美厚顏無恥

北韓於今天(12日)譴責美國的作為「厚顏無恥」，稱其行動損害聯合國地位，並指控華府犯下「極其可惡的犯罪行為」。

北韓駐紐約聯合國代表團透過北韓官媒中央通信社(KCNA)發表聲明，抨擊聯合國擬召開會議討論就制裁北韓一事。聲明指出：「真正應該在聯合國受到質疑並公開討論、且屬於最重要待解決議題的，是美國極其可惡的犯罪行為。」

平壤當局並表示：「美國根本蔑視聯合國的存在。」

北韓駐聯合國代表團並未具體說明所指的行為，但該聲明發布的時間點，正值美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後僅一週多。

法新社報導，這次行動對北韓領導層而言，宛如惡夢般的情境。北韓長期以來擔心遭受類似的「斬首打擊」，並一再指控美國企圖推翻其政權。

北韓駐聯合國代表團表示，美國「為了滿足其地緣政治私利，而濫用聯合國舞台的行為，絕不應被允許」。聲明同時指控美國從事「厚顏無恥、非法且不道德的行為」，並「為了單方面與自私的目的而嘲弄聯合國」。

美國總統川普(Donald Trump)上週宣布，美國將退出多個被認定為「違背美國利益」的聯合國組織。

北韓因其核武與飛彈計畫，目前正面臨聯合國安全理事會(UNSC)的一系列制裁。(編輯：宋皖媛)