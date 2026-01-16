UN屆齡80面臨組織老化 各國漸揚棄多邊協商機制

美國總統川普表示，「未來不屬於全球主義者，而是屬於愛國者，屬於保護合法公民的主權獨立國家。」

這是美國總統川普在第一個任期內，公開對聯合國這類多邊機制表達不滿的發言。二度入主白宮後，川普更下令檢討所有對聯合國所屬機構以及相關計畫的資助，退出組織或拒絕出錢，成為川普政府的手段，學者認為，聯合國成效不彰和缺乏資源互為因果。

倫敦學院大學國際法教授薇若妮卡菲克發克指出，「過去5到10年間，聯合國確實出現預算危機，因大國以各種理由拒絕繳納會費，這也是各大國的一種策略，讓一個原本被認為在國際關係該大有作為的機構，變得又小又無效率。」

事實上，對聯合國不滿而拒絕出錢不只有美國，另一個欠錢大戶中國，乃至於經濟合作暨發展組織OECD各會員，也都對聯合國越來越小氣。2024年聯合國收到的資助就比2023年少了7.1%，估計到2026年減幅將高達28%。除了拖欠經費，各國也對聯合國架構下的協商機制興趣缺缺。

倫敦學院大學國際法教授薇若妮卡菲克發克表示，「過去20年來，聯合國面對了新的危機與問題，但其中前所未見的是，部份國家越來越不願共聚一堂，透過聯合國或其他協議解決衝突。目前就是有許多國家因不符自身利益，去扯聯合國後腿，無視其既定程序。」

從中東衝突到俄烏戰爭，主要國家即使本身不是交戰當事國，卻為了維護交戰中的「代理人」，運用各種手段在聯合國架構下，阻撓聯合國採取有效方案化解危機。最受批評的就是掌握大權的安全理事會，特別是擁有否決權的5個常任理事國。據統計，自成立以來，安理會常任理事國總共動用300多次否決權，其中俄羅斯和美國加起來，就超過250次。

倫敦學院大學國際法教授薇若妮卡菲克發克指出，「在某些情況下，聯合國，特別是安理會，沒能按照原先設想的方式辦事。」

這也成為多年來各方推動改革的首要目標。

土耳其外交部長費丹曾表示，「聯合國的決策機制必須民主化。聯合國大會壓倒性多數通過的決議，竟然因為安理會而無法執行，國際和平與安全，不能任由一小撮特權國家把持。」

不過IISS的分析指出，英文縮寫為P5的常任理事國，對於擴充安理會成員，認為將稀釋否決權這項既得利益，對改革自然能拖就拖。而組織改造與撙節開支以提升效率，也面臨聯合國各機構內部的龐大阻力。這個年滿80歲老邁的聯合國要何去何從，前為止還沒有明確的方向。