Uncle真的買不起旋轉大樓？黃立成慘遭清算 帳戶餘額、心聲曝光

麻吉大哥（黃立成）日前在加密貨幣市場慘賠約16.7億元，之後又加碼投入28.4萬美元USDC（約新台幣871萬元），繼續做多以太幣（ETH）。然而，他持有的以太幣與HYPE多單在本月3日中午再度遭系統部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約新台幣459萬元）。對此，黃立成於深夜在社群上發聲，瞬間引起關注。

根據市場數據顯示，比特幣（Bitcoin）於11月5日跌破10萬美元大關，距離10月初創下的12.6萬美元歷史高點暴跌超過兩成；以太幣（Ethereum）也同步重挫，最低一度跌至3200美元。由於價格劇烈下滑，黃立成操作的以太幣與HYPE多單於3日中午再度被系統強平（註1），單日虧損約13.5萬美元（約新台幣416萬元）。

不僅如此，他還主動平倉約3.3萬顆HYPE多單，實現虧損10.8萬美元（約新台幣333萬元）。目前帳戶仍持有1632顆以太幣的多單，但浮虧（註2）約23.5萬美元（約新台幣725萬元）。若價格再跌至每顆3723美元，恐將全面爆倉。短短一週內，他的帳戶淨值從190萬美元（約新台幣5860萬元）暴跌至14.9萬美元。

面對慘烈虧損，黃立成並未選擇沉默。他於4日在社群平台《X》貼出一張泡在泳池中仰望天空的照片，寫下：「破產清算後最好的事就是裸泳。」隨後再度發文表示：「痛苦需要陪伴，但我只希望你贏，兄弟。」這兩篇貼文透露出他在市場崩跌後的複雜心境，既有無奈與自嘲，並勉勵自己，與過去老神在在的態度相比，多了幾分滄桑與感慨。貼文曝光後，一票人紛紛嘲諷，「Uncle的倉位價值，從一棟旋轉大樓變成一根旋轉懶覺」、「這個意思是倉位目前還水上嗎？」、「愧是Uncle ，一個月虧2874萬美金仍心如止水」、「Uncle，怎麼這次換你在游泳池惹」。

註1. 「強制平倉」 的簡稱，在投資和交易市場中是專業術語。簡單來說，就是當你的保證金或抵押資金不足以維持你的持倉時，交易平台會自動幫你把持有的倉位賣出或買回，以防止虧損擴大。

註2.「帳面虧損」 的意思，也就是你目前持有的投資如果立刻賣出，會虧多少錢，但你還沒真的賣掉，所以虧損只是暫時的。

