UNDER LOVER前成員捲性侵害解散 隊友戶頭剩千元暴瘦8公斤

蟄伏三年，億萬點擊神曲〈癡情玫瑰花〉創作歌手楊琳再出發推個人首張大碟《FashEmo》，屢遇酸民攻擊陷低潮的他獲天王小豬羅志祥力挺贈金句「不要臉才能撐住」重新振作，他視羅志祥為貴人，「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」

前UNDER LOVER成員楊琳，因團員胡睿兒捲入「撿屍性侵」醜聞後沈寂，歷經團體解散各自單飛後，他重振心情與宇洋鐘合發期間限定版單曲〈08出門了〉，期間認識羅志祥，羅志祥特別找他寫歌並擔任專輯製作助理，讓從中累積寫歌技巧及音樂養分讓他獲益良多，還擔任他低潮期的「心靈導師」。

楊琳坦言有長達一年的時間因為面對外界的質疑與網路酸言酸語而陷入低潮，還一度讓他自我懷疑，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到。」除了酸民言論，楊琳透露在低潮期也感受到人情冷暖的現實面，甚至也有朋友直接斷聯，讓楊琳感嘆「我不會怪他們，也謝謝留在身邊的人。」因此，楊琳對於小豬的雪中送炭更感溫暖，「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得。」簡單直白的一句話，卻讓他學會放下包袱、專注把音樂做好，他也學習羅志祥行銷唱片的能力，讓新專輯預購就衝出好成績。

此外，楊琳還透過運動來改善身心狀況及體態，不僅每週到象山爬山訓練肺活量，還每周固定三天在早上六點起床去大安森林公園跑步來增進體力，他坦言先前因為有一段時間因為經濟壓力得開源節流，還常常一天只吃一餐的方式來省錢兼飲食控制，讓他因此在三個月內受下8公斤，他笑說：「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩四位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥！」不過也因為如此，讓減了8公斤的楊琳成了標準的潮流型男，身心重新回到正軌的他以更成熟的狀態及，迎接音樂路上的下一個階段。

而MV則 特別邀請戲劇女神王萱跨刀演出，為歌曲情緒再添重量，談起兩人結識淵源，楊琳透露兩人是在一次朋友聚會中認識，當他鼓起勇氣口頭邀請王萱參與MV拍攝時，對方二話不說立刻點頭答應，讓他相當感動，也直呼「真的很夠義氣。」為此導演在 MV 劇情中安排多場情緒濃烈的對手戲，首次挑戰演戲及哭戲的楊琳坦言壓力不小，所幸王萱身為專業演員，不僅哭戲一次到位，更主動帶著這位「戲劇小白」進入狀況，讓拍攝過程相當順利。

