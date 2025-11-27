UNEXT數位創新人才就業媒合會20 家企業徵才
[NOWnews今日新聞] 數位發展部數位產業署舉辦「UNEXT 數位創新人才就業媒合會暨成果展」，以人才培育成果、AI 人才指引 MOU 簽署與企業聯合就業媒合三大核心為主軸，全方位呈現 UNEXT 數位創新人才增能培育計畫成果。同時，數產署與 1111 人力銀行、Yourator 與Cake，三大人才媒合平台簽署 MOU，啟動跨平台 AI 人才分類與能力標準對齊。
為降低產學落差，加速企業人才育成，數位發展部數位產業署發起「UNEXT 數位創新人才增能培育計畫」，為學生與企業搭起媒合橋樑，幫助想進入創新企業、參與實務見習生，提供寶貴機會，培養學生在數位產業的實戰能力。 計畫結束前，特別舉辦 數位創新人才就業媒合會暨成果展，為企業與見習生提供舞台，分享見習成果。
成果展上同步舉辦首屆「UNEXT Talent Impact 見習實作獎」，展現見習生在數位應用、統計分析、AI 工具運用等面向的蓬勃能量，頒獎表揚績異見習生和企業單位。同時頒發「UNEXT 數位人才共育夥伴」感謝狀，給予今年協力的 19 家見習單位，肯定企業投入人才共育的貢獻。
部長林宜敬表示，AI 技術快速演進，企業在訓練與選才上普遍面臨「什麼才叫 AI 人才？」的挑戰，因此制定《AI 產業人才認定指引》，為企業、訓練單位與認證機構建立共同語言，也為台灣 AI 人才供給奠定基準。新版指引更擴充至 RPA、AI Agent 等新興能力領域，使人才培訓更貼近實務需求。
三方未來將依據日前數發部頒布的《AI 產業人才認定指引》，逐步調整平台上 AI 相關職缺的分類方式、技能標示、能力判準，有助企業更精準找到所需人才，也讓求職者能清楚掌握。
活動現場邀請企業到現場徵才，舉辦「UNEXT 數位就業媒合會」，集結超過 20 家企業設置徵才攤位，提供工程、資料分析、行銷、產品等多元職缺，吸引 200 人參與媒合求職，藉由面對面交流，讓求職者能快速理解企業需求，提升媒合效率。
除徵才攤位外，現場還有提供職涯相關加值服務，如履歷健檢、職涯諮詢、專業形象照攝影服務，幫助人才更好媒合到理想的工作。
隨著 AI 技術不斷演進，數位發展部數位產業署未來將持續結合產官學三方力量，協力推動 AI 人才發展，為企業與人才搭建更完善橋樑，打造最具影響力的 AI 人才生態系。
