uniopen卡優惠大升級 免領券最高爽拿11%

信用卡新年度權益變更再一波。中國信託公布uniopen聯名卡新權益，國內消費不用先領券就能獲得最高5%點數，統一集團通路則維持最高11%回饋率。LINE Bank公告簽帳金融卡「快點卡」新權益，指定通路交易享4%現金回饋，購買日韓機票最高現折15%。新光銀日本航空聯名卡則於元旦起停止申辦，推估與合併台新銀有關。

統一集團併購家樂福後，於今(2025)年結束與玉山銀行的聯名卡合約，並攜手中國信託推出國內首張集團聯名卡「uniopen聯名卡」，優惠範圍包含星巴克、7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨……等30個品牌，因此被網友稱為「最大咖聯名卡」，刷卡最高能拿11% OPENPOINT點數。

uniopen聯名卡2026年新權益出爐，原本須先到網銀領券才能享有的回饋加碼方案通通廢除，國內交易維持1%點數回饋無上限，綁定icash Pay後額外加碼4%，每月上限150點，加總後國內消費優惠衝上5%，海外實體商店則延續11%的回饋率，其中8%每月上限500點。

最大的不同在統一集團旗下通路優惠，持卡綁定icash Pay結帳送5%點數，集團通路額外加贈2%，每月在不同的品牌「踩點」再贈1%~4%，雖然綁定家樂福錢包的專屬回饋方案取消，但合計最高回饋率同樣達到11%。家樂福優惠方式則改為單筆購買自有品牌商品滿599元贈60元現金折價券，並天天提供1元加購熱門商品的好康。

LINE Bank今(29)日宣布延長並升級簽帳金融卡「快點卡」權益，每週一至週四在蝦皮、momo購物網等電商平台刷卡付款，或是使用foodpanda、Uber Eats外送服務，均享4%現金回饋。

週末持「快點卡」到威秀影城、國賓影城、錢櫃、好樂迪、星聚點休閒娛樂，或前往加油站加油、綁定LINE Pay、iPASS MONEY掃碼購物，於APP內切換權益後，一樣享有最高4%福利。旅遊愛好者每週三在Trip.com領取代碼，訂購日韓機票或飯店住宿最優現折15%。

此外，新光銀行公告，「新光銀日本航空聯名卡」自明(2026)年1月1日起停止發卡，推測主因是明年新光銀行將與台新銀行合併，而台新銀已經與國泰航空合作發行卡片，在競業條款下，新光銀必須停發日航卡。至於台新銀未來是否會再與日本航空聯手發卡，業者對此暫時沒有回應。

