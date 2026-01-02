uniopen卡天天有好康 全電商送台日大戰門票

新年新氣象，各大百貨、超市、超商打出全新優惠。統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA主打中信uniopen實體聯名卡購物折扣；全電商開放抽球迷們引頸期盼的「3/6 WBC台日大戰門票」；全聯舉辦「家電尾牙大賞」，選購指定品牌商品最高立折1萬元；統一超商歡慶清水服務區開幕滿1年，首次公布熱銷伴手禮排行榜，消費滿額送刮刮卡或百元禮券。

統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA「OPEN NEW STYLE」即日登場，在指定餐飲刷中信uniopen實體聯名卡天天享9.5折優待，平日加碼再享9.5折；每週三於指定櫃位持實體聯名卡單筆消費滿899元贈100元；每月20號「卡友購物日」當天，在指定櫃位以實體聯名卡、icashPay綁定聯名卡交易，滿2,000元加送200元。

聯名卡卡友還享當月壽星禮遇，鈦金卡持卡人可獲100元優惠折抵券、世界卡卡友能拿到200元券。1月11日前祭出「uniopen聯名卡獨享禮」，全館指定櫃位結帳5,000元送500元，包括200元商品抵用券與300元滿額折抵券。

2026年WBC世界棒球經典賽即將開打，台灣隊首戰3月6日在東京對上強敵日本隊。全電商力推全新VIP企畫，1月底前只要上「VIP尊榮體驗活動頁」登錄報名，即享「3/6 WBC台日大戰門票」抽獎資格；當月累積下單金額最高的消費者，可直接入手同場次門票1張；單月消費最快達到新台幣30萬元的前3名，還可獲得「出國大禮包-機場豪車接送」。

全聯即日起至2月26日展開「家電尾牙大賞」，集結電視、空調、洗衣機、清淨機、除濕機、全館小家電及3C商品狂送優惠。大家電購滿萬元以上，每滿5,000元現折500元；全館小家電單筆買滿3,000元現折300元，選擇指定品牌或機型再賺好康。購入家電、3C商品單筆滿額送現折券，Dyson、LG、象印等人氣家電最高折價1萬元；買LG指定產品還能再抽iphone17。

統一超商經營的清水服務區占地逾5,000坪、導入50大專櫃，服務1年至今，首度公開暢銷TOP5伴手禮品牌，分別為小林煎餅、太陽堂、微熱山丘、玉珍齋及東港漁鄉。其中可即食、可贈禮的小林煎餅釣鐘燒，單月熱銷2萬盒。前3大在地美食分別為廟東清水排骨酥麵、華饌台灣小吃x王塔米糕、六星炸雞。

而前3名網美景點為室外大器風帆設計的正門口、室內3樓的OPEN!3D水族影像牆，與「招潮蟹意象」情境設計的星巴克清水站門市。即日起至1月4日，每天早上9點到下午5點到清水商場內任一櫃位消費，單筆滿300元即可兌換刮刮卡、達1,000元能換7-ELEVEN禮券100元。

