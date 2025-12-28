UNIQLO下周推出「懷舊經典小物」！7、8年級生齊喊：好懷念

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本服飾品牌UNIQLO即將推出懷舊經典商品。一名網友近日在瀏覽官網新品時，意外發現熟悉的「電子雞」即將開賣，讓他又驚又喜。消息曝光後，勾起不少7、8年級生的童年回憶，引發熱烈討論。

日本服飾品牌UNIQLO即將推出懷舊經典商品。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads分享截圖表示，原本只是想看UNIQLO下個月的新品，沒想到會看到電子雞出現在網站上，讓他難以置信。

貼文曝光後，立刻吸引大量網友留，「好懷念」、「歷史在重演，夢回1995」、「時尚總在輪迴，這回又回來了」、「害我忍不住也去看，790元好貴」、「日本已經上架囉！台灣要等到明年初」、「最近才幫小孩買」、「天啊！這我要買」。

電子雞也就是塔麻可吉（Tamagotchi），最早於1996年由日本玩具公司萬代（BANDAI）推出，玩家需要照顧來自塔麻可吉星球的虛擬生物，是許多人的童年回憶，其經典的存在至今也成為懷舊復古的象徵。適逢塔麻可吉30周年，UNIQLO推出聯名商品，包含聯名T恤與專屬電子主機，台灣預計於明年1月5日上市，讓不少消費者相當期待。

