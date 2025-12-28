UNIQLO下周開賣「懷舊經典商品」 7、8年級生驚呼：夢回1995

UNIQLO推出懷舊經典「電子雞」商品。（圖／達志／路透社）

日系服飾品牌UNIQLO即將推出懷舊經典「電子雞」聯名商品，引發眾多網友熱烈討論。近日一名網友在瀏覽UNIQLO官網時，意外發現即將上架的電子雞相關商品，驚訝之餘將截圖分享到Threads社群平台，隨即掀起7、8年級生一波童年回憶熱潮。

該名網友在貼文中表示，原本只是想查看下個月新品，沒想到竟發現UNIQLO將推出「電子雞」，驚呼「這應該沒有搞錯吧？」消息曝光後，網友紛紛湧入留言表示期待與懷念，回憶起1990年代電子雞風靡一時的盛況。

有知情網友透露，日本UNIQLO目前已開賣該系列商品，台灣地區則預計於2026年1月5日正式上市。此波聯名企劃為慶祝塔麻可吉（Tamagotchi）誕生30周年，將同步推出4款聯名T恤與專屬聯名版電子雞主機。

塔麻可吉最初由日本玩具公司萬代（BANDAI）於1996年推出，主打虛擬寵物互動玩法，雖然名稱為「電子雞」，實際上飼養的是來自虛構塔麻可吉星球的生物。上市後迅速成為全球現象級商品，並深植於許多台灣孩童的成長記憶中。

這次UNIQLO與萬代攜手合作，結合服飾與經典玩具元素，不僅吸引懷舊族群，也成功引發新世代對復古商品的興趣。有網友表示：「歷史是個大迴圈，現在夢回1995是吧」、「時尚總在輪迴，這回又回來了」、「天啊！這我要買」、「790元好貴」、「最近才幫小孩買別款」、「我記得我小時候的塔麻可吉電子雞要一千多塊」、「他們之後賣咖哩飯也不意外了」。

UNIQLO開賣電子雞。（圖／UNIQLO官網）

