UNIQLO下周開賣「非服飾新品」 7、8年級生暴動：我要買

許多人習慣到日系服飾品牌UNIQLO添購新衣，但近日有一名男子發現，UNIQLO官網即將推出電子雞商品，讓他既驚訝又興奮，直呼「這應該沒有搞錯吧？」並將截圖分享到網路，引發大量網友關注，許多7、8年級生勾起童年回憶，紛紛表示要購買，有知情網友透露，日本UNIQLO已先行上架販售，台灣門市則預計於2026年1月5日正式開賣。

原PO近日於Threads發文指出，原本只是想看看UNIQLO下個月有什麼新品，沒想到竟意外發現，吉將要推出電子雞，他驚訝喊「這應該沒有搞錯吧？」

貼文曝光後，立刻吸引大量網友留言討論，勾起7、8年級生的童年回憶，紛紛表示「歷史在重演，夢回1995」、「時尚總在輪迴，這回又回來了」、「好懷念」、「害我忍不住也去看，790元好貴」、「最近才幫小孩買別款」、「日本已經上架囉！台灣要等到明年初」、「天啊！這我要買」。

電子雞又稱塔麻可吉（Tamagotchi），最初於1996年由日本玩具公司萬代（BANDAI）推出，玩家照顧的並非是雞，而是來自塔麻可吉星球的虛擬生物，當年一推出便風靡全球，成為許多孩子必備小物，雖曾一度淡出市場，但其經典地位依舊不減，仍被許多人視為懷舊象徵。

2026年適逢塔麻可吉30周年，UNIQLO推出聯名企劃，包括4款聯名T恤與專屬電子主機，日本已開賣，台灣預計1月5日上市。

