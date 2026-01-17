Uniqlo不時尚？她直呼是「舒服的路人」：怎一堆人在買 掀網論戰

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

被視為「平價時尚」代表的Uniqlo，近日再度成為網友討論焦點。一名網友發文表示，Uniqlo在同價位品牌中，材質與做工確實不錯，甚至勝過部分更高價品牌，但設計風格過於素雅、單調，缺乏記憶點，讓她直呼：「怎麼買看起來都像很舒服的路人」，貼文一出，引起大批網友討論。

被視為「平價時尚」代表的Uniqlo，近日再度成為網友討論焦點。（示意圖／unsplash）

一名網友在 Dcard 以「Uniqlo 哪裡時尚了？」為題發文詢問，原PO指出，Uniqlo的包款設計「無聊到不行」，「再怎麼買感覺都是『很舒服的路人』」，有時候摸了覺得不錯，想了一下好像沒辦法替穿搭加分就沒買了，「不像韓系、歐美衣服，給人為之一亮的感覺」。

廣告 廣告

貼文曝光後，引發兩派論戰，有網友認為：「我以前的想法一直跟你一樣，直到我看到某朋友穿上UQ的衣服還是一樣潮後我改觀了，是人的問題不是衣服的問題」、「不一定要全身都是UQ，它就是基礎單品，你可以再去混搭其他品牌啊」、「極簡風也是一種時尚啊，如果你覺得穿起來沒有很時尚，極大可能是人的問題」。

不過，也有網友建議：「又不是每個人都對穿搭有興趣， 穿得特別被說怪」、「以前是便宜好穿，現在是有些不便宜好穿」、「重點是台灣UQ不便宜，一堆傻子還愛的要命，好像uq是什麼穿搭聖品一樣」、「認同，就是中規中矩、簡單乾淨，但真的沒有讓人驚艷的感覺」「、又不是每個人都對穿搭有興趣，穿得特別被說怪、台男都不會穿搭」。



更多FTNN新聞網報導

UNIQLO都觀光客在買？ 林氏璧分析：去過日本鄉下就不會這樣說了

UNIQLO下周推出「懷舊經典小物」！7、8年級生齊喊：好懷念

日本旅遊必買排行出爐！UNIQLO稱霸第一 「這款鞋」也衝上前五

