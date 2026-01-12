UNIQLO冬季超殺優惠 防風外套不到千元 發熱衣大減價

UNIQLO主打「寬版休閒連帽外套」、「PUFFTECH輕暖科技無領外套」等適合禦寒的衣物。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

服飾品牌迎接新的一年，新色裝束、人氣新品陸續陳列架上，UNIQLO除了主推「繭型褲」、「JWA直筒牛仔褲」等潮流單品，15日前還有冬季FINAL SALE，像是「防風刷毛雙面連帽外套」殺到990元、「PUFFTECH 輕暖科技無領外套」現省300元，多款發熱衣也有促銷；Gap融合東西方美學，將象徵馬年精神的元素融入品牌經典的美式休閒風格之中，推充滿節慶氛圍的CNY馬年系列，預計22日正式上市。

UNIQLO近期主推UNIQLO：C「繭型褲」男裝，採用硬挺布料、並融合質感都會色系，後下擺加入打摺設計讓腿部輪廓更加立體有型，日常穿出低調奢華質感；2025熱度商品「JWA直筒牛仔褲」則有新色白色、淺藍上市，加碼推薦日、韓社群爆款人氣牛仔褲，全新男裝單品「寬版牛仔褲」登場，號稱一穿顯瘦又顯高，且採用100％純棉布料，結合創新雷射加工，呈現自然貓鬚與褪色效果。

廣告 廣告

15日前，UNIQLO還推出冬季FINAL SALE，面對寒流接連來襲，精選多款最適合台灣冬季的保暖商品優惠，像是「防風刷毛雙面連帽外套」優惠新價格990元；最適合台灣濕冷氣候，一穿感受溫暖的「PUFFTECH輕暖科技外套」優惠新價格1490元、「PUFFTECH輕暖科技無領外套」期間限定價格1690元；民眾最愛的發熱衣「HEATTECH棉質極暖圓領T恤」也有特價，限時入手可省100元。

Gap CNY馬年系列預計22日正式上市。（Gap提供／朱世凱台北傳真）

Gap表示，此次推出的春節系列不僅呼應華人年節文化，更兼顧現代生活對舒適性與實穿性的需求，無論是拜年走春或年夜團圓，都能輕鬆展現得體且不失風格的節慶穿搭。系列同時涵蓋男裝、女裝與童裝，讓全家人在年節時刻皆能感受滿滿的過節氛圍，打造一致又具個人風格的團圓造型。系列中，Gap經典Logo連帽上衣特別融入馬年專屬圖騰設計，並結合象徵財富與吉祥祝福的金元寶元素，透過細節傳遞新年寓意。

更多中時新聞網報導

金唱片紅毯 女團白銀戰袍對決

Ozone當兵前會粉絲 煥鈞當眾剃頭展決心

灰狼無人擋 傷兵多成隱憂