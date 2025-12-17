UNIQLO剛買完就降價1千！「他氣到中風」內行曝補救方法

生活中心／黃依婷報導

UNIQLO以高品質與簡約設計聞名，吸引廣大台灣消費者喜愛。（圖／資料照）

日系品牌UNIQLO以高品質與簡約設計聞名，還會定期推出季節性新款及合作系列，吸引廣大台灣消費者喜愛。然而，近日就有一名網友感嘆，他才剛購買一款UNIQLO的厚羽絨衣不久，就發現同款商品降價1000元，讓他不禁崩潰喊「氣到中風」，就有內行網友揭密補救方法。

一名網友在Threads發文，他發現UNIQLO的厚羽絨近期直接降價1000元，讓一週前才剛用原價買的他認為自己像個小丑，更激動直呼「氣到中風」。

貼文曝光，引來網友留言，「有一次我在U要買一件褲子，員工跟我說你要不要下週再來～瞬間我懂了他的明示」、「之前買一件UQ 3990，過季直接1990」、「UQ的新品我都等特價，被這招陰好幾次了」、「有時候真的不是錢的問題，而是我提早幾天買要比別人多花一千那種心情很差」、「再買一件，你就是每件折500豈不划算？」。

也有內行網友分享，「可以退貨重買，假設還沒剪標，一千真的差有點多，30天內都可以退換」、「週二是商品降價日，有很想買可以等看看，週五是期間限定」、「請記住：每週二早上八點，更新降價價格」、「買他們家的東西本來兩三週內，牌子不能拆，收據發票都要留著，尤其年底最容易特價了」。

